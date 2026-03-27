La firma de Donald Trump aparecerá en los billetes de dólar por el 250 aniversario de EEUU

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La firma de Donald Trump aparecerá en los futuros billetes de dólar emitidos con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos y que serán puestos en circulación antes del próximo 4 de julio, siendo la primera vez en la historia del país que un presidente en ejercicio firma el papel moneda, según ha confirmado el Departamento del Tesoro.

De este modo, la rúbrica de Trump aparecerá en los futuros billetes estadounidenses junto con la del secretario del Tesoro, Scott Bessent, para quien es una forma de reconocer los logros "históricos" de la actual Administración en materia económica.

Trump romperá así con la tradición de que los billetes de dólar de EEUU sean firmados únicamente por el secretario del Tesoro y el tesorero del país.

"No hay mejor manera de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald J. Trump que con billetes de dólar estadounidense que lleven su nombre, y es apropiado que esta moneda histórica se emita en el 250.º aniversario", ha señalado Bessent.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos en camino hacia un crecimiento económico sin precedentes, un dominio duradero del dólar y una sólida estabilidad fiscal", ha añadido.

De su lado, Brandon Beach quien actúa como 46º tesorero de EEUU, considera "innegable" la huella dejada por el presidente Trump en la historia como artífice del resurgimiento económico de la 'Edad de Oro' de Estados Unidos. "Imprimir su firma en la moneda estadounidense no solo es apropiado, sino también merecido", ha defendido.

La semana pasada, la Comisión de Bellas Artes, compuesta exclusivamente por miembros designados por Trump, votó a favor de aprobar una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates con la imagen del presidente en el marco de las celebraciones del 250 aniversario de EEUU.

El diseño aprobado muestra la imagen del presidente Donald Trump en el Despacho Oval, con el año 1776 en una cara y el 2026 en la otra. No obstante, la moneda de oro aún requiere la aprobación oficial del Departamento del Tesoro.