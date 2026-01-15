Fitch sube el rating de Unicaja hasta el 'BBB+' y le asigna una perspectiva 'estable'

Archivo - Vista del logo de Unicaja Banco tras anunciar un beneficio de 285 millones hasta septiembre, un 4,9% más, a 30 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Fitch ha decidido elevar el rating de Unicaja Banco como emisor a largo plazo hasta 'BBB+' desde 'BBB' y le asigna una perspectiva 'estable', según el informa que ha publicado este jueves la agencia de calificación crediticia.

La subida de los ratings refleja, principalmente, la mejora estructural de la rentabilidad de la entidad bancaria, que se ha visto impulsada por una mayor generación de ingresos y costes de financiación contenidos.

Además, la agencia de calificación ha destacado la mejora de la calidad de activos por encima de lo esperado.

En paralelo, Fitch ha subido el rating de deuda sénior preferente de la entidad hasta 'BBB+' desde 'BBB'; el rating de deuda senior no preferente hasta 'BBB' desde 'BBB-', y el rating 'additional Tier 1 (AT1) hasta 'BB' desde 'BB-'.

Por último, la firma eleva un peldaño el rating de deuda subordinada (Tier 2) hasta 'BBB-' desde 'BB+'.