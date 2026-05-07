El FMI alerta de que modelos de IA como Mythos elevan y amplifican el riesgo de ciberataques financieros

Archivo - (Foto de ARCHIVO) (Foto de ARCHIVO)October 1, 2025, West Java, Indonesia: In this photo illustration - CONTACTO VÍA EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Los modelos más avanzados de IA, como Claude Mythos Preview, desarrollado por Anthropic, pueden llegar a desestabilizar el sistema financiero al reducir drásticamente el tiempo y el coste necesarios para identificar y explotar vulnerabilidades, aumentando la probabilidad de descubrir y atacar simultáneamente las debilidades en sistemas de uso generalizado, según advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Modelos como Mythos ilustran la naturaleza del desafío, ya que amplifican las técnicas de ciberataque existentes", señala la institución, recordando que el modelo de Anthropic fue capaz de encontrar y explotar vulnerabilidades en todos los principales sistemas operativos y navegadores web, incluso cuando los utilizaban personas sin conocimientos técnicos.

"Los atacantes tienen ventaja sobre los defensores", señalan los autores del informe, liderados por Tobias Adrian, director del Departamento de Mercados Monetarios y de Capitales del FMI, ya que el descubrimiento y la explotación de vulnerabilidades pueden ocurrir más rápido que la corrección de errores, lo que puede generar vulnerabilidades simultáneas en múltiples instituciones en un sistema financiero basado en software común y proveedores de servicios compartidos.

En este sentido, el análisis del FMI sugiere que las pérdidas extremas por ciberataques podrían provocar tensiones en la financiación, generar preocupaciones sobre la solvencia y perturbar los mercados en general.

"Esto anticipa cómo los riesgos cibernéticos impulsados por la IA podrían desestabilizar el sistema financiero si no se gestionan con cuidado", advierten, añadiendo que las autoridades deben centrarse en fortalecer la resiliencia mediante la supervisión y la coordinación, en lugar de tratar estos desarrollos como meros problemas técnicos u operativos.

No obstante, el FMI apunta que la IA también es una parte fundamental de la solución y si los atacantes operan a la velocidad de las máquinas, los defensores deben hacer lo mismo, por lo que las instituciones financieras utilizan cada vez más herramientas con soporte de IA para detectar amenazas, prevenir el fraude, identificar vulnerabilidades y responder a incidentes.

Asimismo, considera que la IA también puede ayudar a reducir las vulnerabilidades en la fase de desarrollo, en lugar de corregirlas después del lanzamiento, aunque avisa de que estos beneficios solo se materializarán si las entidades invierten en integración, gobernanza y supervisión humana, áreas que los supervisores deben evaluar cada vez con mayor frecuencia, incluyendo también la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres, los programas de ciberseguridad y garantía de calidad, y las buenas prácticas de ciberhigiene.

"El episodio de Mythos también pone de relieve los desafíos de la gobernanza", afirma el FMI, para el que los riesgos cibernéticos no conocen fronteras y, a medida que las capacidades de la IA se extienden por los países, una supervisión inconsistente podría debilitar un sistema globalmente interconectado.

De este modo, advierte de que las economías emergentes y en desarrollo, que a menudo enfrentan mayores limitaciones de recursos, pueden verse desproporcionadamente expuestas, por lo que reclama una mayor coordinación internacional, un mayor intercambio de información y un desarrollo de capacidades ampliado para preservar la estabilidad financiera global.