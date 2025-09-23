El fondo Nexxus Iberia refuerza la expansión de Marsanz con la adquisición de la portuguesa Joalpe

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma de capital riesgo Nexxus Iberia ha reforzado este martes la expansión de su participada Marsanz con la adquisición de la portuguesa Joalpe bajo la premisa de impulsar su estrategia de crecimiento en el sector retail e industrial.

La entidad ha reseñado en un comunicado que esta operación, con la que ha engrosado la cartera de inversiones de su segundo vehículo, se enmarca en el plan de expansión internacional de Marsanz, en tanto que de este modo espera ampliar su propuesta de valor y fortalecer su posicionamiento en transporte de compra y equipamiento integral para el retail.

En concreto, Marsan espera superar los 50 millones de euros en ventas para este 2025. "Nuestra apuesta por Marsanz se basa en el gran potencial de consolidación y expansión en el mercado europeo y americano. La adquisición de Joalpe es un paso firme en esa dirección, al reforzar la diversificación de nuestra gama de productos y abrir nuevas oportunidades en mercados clave", ha afirmado el socio de Nexxus Iberia, Juan Pedro Dávila.

De su lado, el consejero delegado de Joalpe, Nuno Lourinho, ha asegurado que la integración de Joalpe en Marsanz representa un "hito estratégico y un avance decisivo en la consolidación del sector, que impulsará nuevas oportunidades de crecimiento y valor sostenido".

De este modo, se ha especificado que la integración de Joalpe le permitirá a Marsanz reforzar su oferta con categorías complementarias como cestas y sistemas de visual 'merchandising', así como incorporar en la matriz las capacidades industriales, experiencia y conocimiento de Joalpe en procesos de inyección.

Nexxus Iberia mantiene actualmente una cartera de inversiones en España y Portugal, en tanto que el perfil empresarial que buscan consiste en "empresas de tamaño medio con una propuesta de valor diferencial y alto potencial de internacionalización".