El fondo de Nordea AM para impulsar Europa supera los 200 millones en activos en tres meses

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Nordea Asset Management (AM) ha anunciado este viernes que su fondo de inversión de renta variable enfocado en el "reajuste estratégico" de Europa ante el cambio global y la fragmentación comercial ha superado los 200 millones de euros en activos bajo gestión tres meses después de su lanzamiento.

A través de un comunicado, la firma ha enmarcado que el vehículo, denominado 'Nordea 1 - Empower Europe Fund', está diseñado para capitalizar el flujo de dinero y la primera ola de crecimiento transformador que está redefiniendo al Viejo Continente, en tanto que afecta a asuntos como la resiliencia energética, el relanzamiento industrial y la defensa.

"Un aspecto clave es que alrededor de la mitad de la cartera se destina a medianas y pequeñas empresas europeas, el núcleo de las cadenas de valor locales, donde la innovación y el impacto en la autonomía de Europa son más evidentes", han pormenorizado.

"Este fondo está diseñado para la Europa que está emergiendo, no para la del pasado", ha apostillado la co-gestora de la estrategia, Hilde Jenssen, para seguidamente indicar que, a través de un análisis fundamental, identifican empresas que están moldeando el futuro del continente.

"Las pymes, en particular, tienen una fuerte huella local, están incrustadas en las cadenas de valor europeas y son centrales para lograr la autonomía energética, industrial y digital", ha subrayado.

Por su parte, el gestor principal del fondo, René Petersen, ha reconocido que los 200 millones cosechados en tres meses han superado sus expectativas: "Confirma nuestra convicción de que el renovado enfoque de Europa en los tres pilares temáticos -resiliencia energética, relocalización de la producción y defensa y seguridad- ofrece una oportunidad de inversión única", ha expuesto.

En esa línea, ha circunscrito que el impulso inicial del fondo refleja "la creciente demanda de estrategias que participen activamente en la transformación del panorama económico europeo y en el fortalecimiento de su soberanía".