Los fondos de inversión firman su mejor mes de agosto en entradas de dinero nuevo desde 2005

El patrimonio de los fondos avanza un 8,3% en lo que va de 2025 y sólo en agosto ha crecido en 3.100 millones de euros

Los fondos de inversión han registrado su mejor mes de agosto en entradas de dinero nuevo desde 2005 gracias a un volumen de flujos de capital valorado en 1.990 millones, según los datos definitivos que ha publicado la patronal Inverco.

De hecho, las suscripciones netas han supuesto un 65% del aumento del patrimonio total en agosto, en tanto que el 35% restante se ha correspondido con las revalorizaciones de cartera por efecto de mercado.

De este modo, los fondos de inversión han registrado en agosto un alza mensual del patrimonio gestionado del 0,7%, o de 3.100 millones de euros en términos absolutos, hasta situarse en los 432.275 millones de euros, según los datos definitivos que ha publicado la patronal Inverco.

La patronal del sector ha enmarcado de este modo que, en lo que va de 2025, los fondos de inversión han acumulado un incremento patrimonial de 33.275 millones de euros, equivalente a un ascenso del 8,3% en comparación al cierre de 2024.

Entrando al detalle de la evolución patrimonial, en agosto los fondos de renta fija han liderado los incrementos patrimoniales en términos absolutos (2.305 millones de euros o un alza de un 1,4%) debido fundamentalmente a los nuevos flujos de entrada registrados durante el mes, principalmente en su componente de corto plazo; así, esta categoría ya acumula en el año un incremento de 27.170 millones de euros, una subida del 18,7%.

De su lado, los fondos monetarios han finalizado el mes con una subida porcentual del 0,5% al haber sumado su masa patrimonial en 128 millones de euros, dejando la partida total en 24.578 millones, en tanto que en el cómputo anual esta vocación se ha engrosado un 7,6%.

De su lado, los fondos de renta fija mixta han subido en términos patrimoniales un 0,6%, equivalente a 223 millones, debido a las rentabilidades y a los flujos positivos.

En el cómputo de los ocho meses de 2025, esta vocación inversora ha subido un 7%, hasta dejar la partida patrimonial total en los 38.224 millones de euros. De su lado, la renta variable mixta -que ha cerrado el mes en tablas- ha concluido hasta agosto con un descenso de un 2,9%, dejando el patrimonio en 24.022 millones.

Por otra parte, los fondos de renta variable nacional e internacional han avanzado en agosto, gracias al impulso de los mercados bursátiles, un total de 460 millones de euros; si bien el primero avanza en el año un 27,7%, hasta situar la partida total en 3.376 millones, y el segundo suma un 1,9%, con un monto total de 62.303 millones.

En paralelo, el escaso número de vocaciones de inversión con pérdidas patrimoniales se ha concentrado en las categorías de fondos garantizados y de rentabilidad objetivo, ya que entre ambas han restado 391 millones de euros.

De este modo, al cierre de los ocho primeros meses de 2025, han sobresalido los descensos acumulados de los vehículos de rentabilidad objetivo (-7,5%, equivalente a 1.573 millones) y garantizados (-19,4% o 1.923 millones).

SUSCRIPCIONES DE DINERO NUEVO: EL MEJOR AGOSTO DESDE 2005

En cuanto a las suscripciones por categoría de fondo, Inverco ha señalado que los partícipes han continuado en agosto su tendencia de canalizar sus inversores hacia categorías con mayor peso en renta fija.

En este sentido, se ha apuntado que las suscripciones netas fueron de 1.990 millones de euros en el mes, el dato mensual más elevado en un agosto desde 2005, mientras que en el periodo entre enero y agosto se han añadido 23.400 millones.

Así, los fondos de renta fija fueron los que mayores flujos positivos registraron, con 1.990 millones de euros suscripciones netas, en tanto que los vehículos de renta fija a corto plazo canalizaron 1.550 millones y las estrategias de renta fija a largo plazo se limitaron a 304 millones.

En el año, estas categorías de deuda ya acumulan 24.600 millones de entradas positivas, mientras que los fondos monetarios han canalizado en el periodo entradas de 1.415 millones. También han destacado en la evolución anual los fondos de renta fija mixta euro con entradas de dinero nuevo por valor de 3.245 millones.

Por el lado de los reembolsos, en lo que va de 2025, los fondos globales, de rentabilidad objetivo y garantizados --la categoría más penalizada en agosto con 246 millones en salidas-- han liderado los reembolsos netos con salidas de unos 5.535 millones de euros en su conjunto.

RENTABILIDAD MEDIA DEL 0,21% EN AGOSTO

Con los datos disponibles a cierre de agosto, los fondos de inversión han experimentado en el mes una rentabilidad media positiva del 0,21%.

En agosto, la práctica totalidad de las categorías obtuvo rentabilidades positivas, si bien lo hicieron con especial intensidad en aquellas con mayor componente de acciones nacionales e internacionales en sus carteras.

Así, la renta variable internacional de Europa ha ofrecido en agosto un rendimiento de un 1,2% -en el acumulado de 2025 tiene una rentabilidad positiva de un 11,4%-, en tanto que la renta variable nacional ha avanzado un 2,47% en el resultado mensual y en 2025 renta un 30,7%.

También han destacado en agosto la evolución de los rendimientos de los fondos índice (+1,2%) y de renta variable mixta euro (+0,54%), mientras que los vehículos monetarios y de renta fija han cosechado rentabilidades de entre el 0,08% y el 0,13% -en el año, estas vocaciones conservadoras rentan un 1,5% de media-.

Hasta agosto, los fondos de inversión han acumulado una rentabilidad media positiva del 2,55% respecto al cierre de 2024.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

El patrimonio en conjunto de la inversión colectiva (fondos y sociedades) experimentó un incremento de 45.950 millones de euros respecto al cierre de 2024, situándose así en 774.793 millones de euros (6,3% más que en diciembre de 2024).

El número de cuentas de partícipes se situó en 25,86 millones, lo que supone un incremento en el año del 7,3%.