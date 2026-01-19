El francés Michaud y el chipriota Herodotou, pugnan por suceder a Campa en la presidencia de la EBA

Archivo - El presidente de Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa, interviene en la segunda jornada del encuentro de Banca del IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa) y EY, en IESE Madrid, a 11 de mayo de 2022, en Madrid (España - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

La carrera por la sucesión del español José Manuel Campa en la presidencia dela Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) se acerca a su recta final con el francés François-Louis Michaud, actual director general del regulador bancario, y el banquero chipriota Constantinos Herodotou como candidatos.

El proceso de selección abierto, lanzado el pasado mes de octubre por la EBA, después de que Campa anunciase en septiembre su intención de dimitir del cargo, lo que se hará efectivo al terminar este mes, llega a su fase final tras realizar varias rondas de criba de candidatos con Herodotou y Michaud como pareja finalista, según adelantó el diario chipriota 'Politis'.

Según este medio, en las tres fases de selección completadas durante el proceso, solo diez candidatos pasaron de la primera a la segunda ronda, seis a la tercera y dos pasaron de la tercera a la cuarta y definitiva etapa.

Constantinos Herodotou se desempeña desde el pasado mes de abril como presidente del consejo del Attica Bank, después de ocupar entre 2019 y 2024 la presidencia del Banco Central de Chipre, formando parte así del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE).

De su lado, François-Louis Michaud fue reelegido en abril como director ejecutivo de la EBA, cargo que ocupa desde 2020, para un nuevo mandato de cinco años, hasta finales de agosto de 2030.

El español José Manuel Campa, natural de Oviedo y de 61 años de edad, accedió a la presidencia de la EBA en 2019. A pesar de que haber visto su mandato renovado en 2024 hasta mayo de 2029, el que fuera secretario de Estado de Economía con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre mayo de 2009 y diciembre de 2011 anunció el pasado mes de septiembre su voluntad de dimitir del cargo.

"José Manuel Campa, actual presidente de la Autoridad Bancaria Europea, anunció la semana pasada al Consejo de Supervisores de la EBA su decisión de dimitir de su cargo y abandonar la Autoridad a finales de enero de 2026 por motivos personales y familiares", explicó entonces la EBA.

Esta institución europea independiente, fundada en 2011, coordina la regulación bancaria en Europa y desempeña un papel clave en las pruebas de resistencia bienales a las que se ve sometida la banca del Viejo Continente con el fin de certificar su solvencia en tiempos de crisis.