Funcas alerta de riesgos de la IA para la estabilidad financiera por la dependencia o el empleo

Np La Ia Reconfigura El Empleo En Banca Y Seguros - Europa Press

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Funcas ha avisado de que la implantación y uso de la inteligencia artificial (IA) plantea riesgos para la estabilidad financiera, entre los que se encuentran la dependencia excesiva de proveedores tecnológicos o el impacto en el mercado laboral, según se desprende de la nueva edición de su revista 'Papeles de economía española'.

"Dentro del sistema financiero, la IA generativa aumenta las vulnerabilidades de formas novedosas", indica Funcas en uno de los artículos que se incluyen en la publicación. Entre estas formas novedosas se encuentran las alucinaciones, que pueden llevar a tomar decisiones erróneas, el comportamiento gregario de los modelos o la dependencia de datos similares.

"Las amenazas cibernéticas se magnifican, ya que la IA generativa permite sofisticados ataques de 'phishing', 'deepfakes' y 'prompt-injection'", ha explicado.

Los autores del artículo de Funcas también explican que la cadena de suministro de la IA "podría convertirse en una fuente de fragilidad", debido a la concentración del sector tecnológico en algunos pocos actores. En su opinión, una interrupción, un ciberataque o un mal funcionamiento en una capa podría propagarse por las instituciones financieras de todo el mundo.

Asimismo, los efectos indirectos en la economía real, sobre todo por el mercado laboral, "pueden afectar a la calidad del crédito y los impagos". De hecho, si se materializa un escenario con una distribución desigual de las ganancias se podrían ampliar las disparidades de ingresos y riqueza, debilitando la demanda agregada y alimentando las tensiones sociales.

Funcas también ha publicado otro artículo sobre la IA y el sector financiero en su revista. Este otro documento se centra en la adopción de la IA por parte de la banca española, así como su percepción por parte de los clientes.

Los autores se basan en una encuesta a 2.018 clientes bancarios españoles para analizar la percepción y conciencia del uso de la IA por parte de sus entidades.

"Los clientes deben sentir que los sistemas automatizados no solo les proporcionan un servicio eficiente, sino que también garantizan su privacidad y seguridad", han explicado los autores del artículo de Funcas. Asimismo han encontrado una correlación entre mayor uso de la IA y mejor valoración de las aplicaciones móviles.

En términos de percepción, aquellos individuos con un nivel educativo más alto y mayores ingresos, así como los residentes en grandes ciudades, son los que más piensan que su banco utiliza la IA. En todo caso, hay "desconexión" en algunos segmentos donde los jóvenes y los grupos con mayor nivel educativo tienen mayor conocimiento, pero existe una brecha significativa con los jubilados y los que tienen niveles educativos más bajos.

La encuesta también evidencia que el perfil digital del cliente tiene una influencia significativa en su receptividad hacia los servicios bancarios basados en la IA.

"Las entidades deben centrarse no solo en integrar la IA en sus operaciones, sino también en mejorar la transparencia y la explicabilidad de los sistemas utilizados, con el fin de generar confianza en los clientes, quienes en su mayoría parecen estar abiertos a la IA, pero muestran cierta desconexión entre la percepción de su uso y la conciencia de los servicios realmente disponibles", remacha la publicación de Funcas.