Las fusiones y adquisiciones caen un 14% en España hasta mayo, pero el importe aumenta un 28%, según TTR Data

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MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El mercado transaccional español ha registrado, entre anunciadas y cerradas, un total de 1.200 fusiones y adquisiciones hasta mayo por un importe agregado de 47.347 millones de euros, lo que supone un recorte del 14% en el número de operaciones y un alza del 28% en su importe respecto al mismo período del año anterior, según el último informe mensual elaborado por TTR Data.

Por sectores, el inmobiliario ha sido el más destacado en lo que va de año con un total de 284 operaciones y un descenso del 3% en comparación con el mismo período del año anterior.

Otros sectores relevantes en los primeros cinco meses del año han sido el relativo a internet, software y servicios IT, con 120 transacciones y un descenso interanual del 5%, y el ámbito de los negocios y el soporte profesional, que registra 96 operaciones y un incremento del 9% interanual.

Respecto al mercado transfronterizo, las empresas españolas han optado como principales destinos de sus inversiones por Reino Unido, Estados Unidos e Italia con 24, 21 y 20 transacciones, respectivamente, hasta mayo.

En términos de importe, Estados Unidos es el país en el que España ha realizado un mayor desembolso, con un importe cercano a los 10.749 millones de euros.

De su lado, Francia (63), Estados Unidos (62) y Reino Unido (56) son los países que mayor número de inversiones han completado en España en lo que va de año, si bien Estados Unidos destaca por importe con aproximadamente 6.973 millones de euros inyectados.

'ASSET ACQUISITIONS', 'PRIVATE EQUITY' Y 'VENTURE CAPITAL'

El mercado de adquisición de activos acumula 376 operaciones hasta mayo con un importe de 5.365 millones de euros, lo que supone un incremento del 1% en el número de transacciones y del 88% en su importe.

Por su parte, el 'private equity' ha cerrado 144 transacciones, de las cuales 30 tienen un importe de 11.601 millones de euros. Estas cifras implican un recorte del 11% en el número de transacciones y un aumento del 7% en su importe respecto al mismo periodo del año anterior.

A su vez, en el mercado de 'venture capital' se han cerrado 223 transacciones, de las cuales 183 tienen un importe de 2.902 millones de euros, lo que supone una disminución interanual del 24% en el número de operaciones y un alza del 36% en el capital movilizado.