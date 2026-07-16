La gama BetaPlus de Nordea AM alcanza los 100.000 millones de euros en activos bajo gestión

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MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La gama BetaPlus de Nordea Asset Management (AM) ha alcanzado los 100.000 millones de euros en activos bajo gestión y está trabajando para ampliar su oferta de soluciones con tres nuevos componentes de renta variable BetaPlus Enhanced sostenibles que cubren los mercados de Euroland, 'Small Cap' europea y 'Small Cap'estadounidense.

Esta gama está disponible tanto en versión tradicional como sostenible, cumpliendo esta última con altos estándares ESG, incluido el cumplimiento de índices de referencia adaptados al Acuerdo de París.

Las soluciones BetaPlus son gestionadas por el equipo de Diversified Equities dentro de la boutique Multi Assets de Nordea AM, según informó la entidad en un comunicado.

En la actualidad, hay más de 20 estrategias BetaPlus a disposición de los responsables de asignación de activos, tanto en formato tradicional como sostenible, que abarcan diversas zonas geográficas y capitalizaciones bursátiles, incluido el fondo 'Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corporate Bond Fund', la primera solución sistemática de renta fija de la firma.