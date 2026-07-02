La gestora Hayfin capta 15.000 millones para su fondo insignia de crédito privado

Archivo - Monedas de euro. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La gestora de fondos británica Hayfin ha cerrado su mayor fondo de crédito privado con una captación total de 15.000 millones de euros, lo que supone el mayor hito de la empresa y superar con creces el objetivo inicial de 8.000 millones, en un contexto marcado por la incertidumbre en el mercado de crédito privado.

En el momento del cierre del fondo, la mitad de dinero recaudado había sido invertido en más de 35 empresa con un enfoque centrado en empresas europeas de tamaño mediano, con énfasis en la protección contra pérdidas y una sólida generación de flujo de caja.

La ronda de financiación de este fondo también incluyó el cierre de una emisión de bonos calificados que aportó aproximadamente 600 millones de dólares (525 millones de euros) de capital invertible total.

"En los últimos meses, las diferencias históricas entre los mercados de crédito privado de EE.UU. y Europa se han acentuado aún más. Los prestamistas europeos siguen beneficiándose de una mayor fragmentación del mercado, la continua reducción de la actividad bancaria y una base de capital predominantemente institucional", ha sostenido el co-CEO y cofundador de Hayfin, Mark Tognolini.

Recientemente, varias gestoras de fondos como Blackstone, Apollo, Ares Management, KKR o BlackRock ha impuesto límites a las retiradas de algunos de sus fondos de crédito privado debido a la elevada demanda de reembolsos mientras continúa la incertidumbre en este mercado.

"En este contexto, estamos bien posicionados para aumentar nuestra cuota de mercado y apoyar a las empresas europeas de alta calidad con soluciones de financiación flexibles, como hemos hecho sistemáticamente en otros periodos de volatilidad, sin dejar de priorizar la preservación del capital y la protección frente a las pérdida", ha añadido Tognolini.