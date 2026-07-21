El Gobierno nombra a Juan José Ganuza presidente de la CNMC y consejeros a Capdevila, Balsa y Echebarría

Fachada de la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Juan José Ganuza Fernández como nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como de Joan Capdevila, Carmen Balsa y Marina Echebarría como consejeros de la misma entidad.

La oficialización de estas designaciones se producen después de que la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados diese la semana pasada su visto bueno a los candidatos propuestos por el Gobierno, aunque con el voto en contra y las acusaciones de "corrupción" del PP y Vox.

Durante su intervención, Ganuza reivindicó su independencia y prometió dar un "salto de calidad" a la CNMC. Además, señaló como retos del organismo la economía digital y la inteligencia artificial (IA), así como la contratación pública y la reforma del control de concentraciones.

La Comisión emitió, igualmente, dictámenes de idoneidad sobre los tres candidatos a consejeros: Joan Capdevila, exdiputado de ERC y veterinario de profesión; la economista Carmen Balsa, exdirectora de Gabinete de la ex vicepresidenta primera Nadia Calviño; y Marina Echebarría, excandidata de Sumar en Castilla y León y la primera mujer transexual catedrática de España (Derecho Mercantil).

Tras recibir el respaldo de la Comisión de Economía de la Cámara Baja y del Consejo de Ministros, los cuatro se sumarán al Consejo en el que ya están el vicepresidente Ángel García Castillejo y los consejeros María Vidales Picazo, Enrique Monasterio Beñarán, Pere Soler Campins y Rafael Iturriaga, que llevan en el cargo desde febrero de 2025. Los mandatos son de seis años.

PERFIL

Ganuza Fernández es catedrático de Economía y Empresa en la Universitat Pompeu Fabra, donde acumula cerca de tres décadas de trayectoria académica especializada en política de competencia, regulación de mercados, economía digital y contratación pública.

Además, ha dirigido durante una década el Máster en Competencia y Regulación de Mercados de la Barcelona School of Economics, ha colaborado de forma continuada con la propia CNMC en seminarios y publicaciones especializadas y actualmente ocupa el cargo de presidente del Área de Economía de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

También cuenta con una amplia producción científica de impacto internacional y ha asumido responsabilidades editoriales en revistas especializadas de Economía Industrial.

Desde 2014, dirige la División de Competencia y Regulación de Mercados en Funcas, donde ha liderado proyectos de investigación aplicada con incidencia directa en el diseño de políticas públicas, informa el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.