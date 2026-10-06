El Gobierno recupera la cuenta de ahorro con ventajas fiscales para invertir en empresas europeas

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha recuperado la creación de la cuenta de ahorro con ventajas fiscales a cinco años destinada a invertir en empresas de la Unión Europea y del Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo Financia Europa (SIALPFE) en el primer Real Decreto-Ley de Vivienda, que fue rechazado el pasado viernes en el Pleno del Congreso.

En concreto, el Gobierno ha vuelto a desarrollar la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa y lo conecta con un incentivo temporal para movilizar vivienda vacía hacia el sector público, conocido como Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa Reinversión, según fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

La primera cuenta, dirigida a la inversión minorista a largo plazo y disponible a través de bancos y empresas de inversión, permite que cada persona tenga una cuenta ordinaria, compatible con la de reinversión, y aportar hasta 150.000 euros.

Las plusvalías no tributan mientras permanezcan en la cuenta. A partir de los cinco años, las ganancias quedarán totalmente exentas hasta 10.000 euros y exentas en un 20% a partir de este límite.

En la cartera, los particulares podrán incluir acciones de empresas localizadas dentro del Espacio Económico Europeo y fondos que inviertan al menos el 70% de su cartera en Europa y la mitad en renta variable.

Por otra parte, y en relación a la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa Reinversión, el decreto establece una exención en el IRPF para la ganancia patrimonial "obtenida por la venta de viviendas que hayan permanecido desocupadas, de forma continuada y sin causa justificada", durante los dos años anteriores a la venta.

Para aplicarla, esta venta deberá hacerse a administradores, organismos o empresas públicas dedicadas a la promoción y gestión de vivienda social y asequible, antes del 31 de diciembre de 2027 y por un precio inferior a 800.000 euros.

La exención es automática y total para las viviendas vendidas por 200.000 euros o menos. A partir de ese importe se reduce de forma progresiva hasta desaparecer en los 800.000 euros.

A diferencia de la primera, esta cuenta solo admite dinero procedente de estas ventas hasta un máximo acumulado de 800.000 euros por contribuyente y las cantidades reinvertidas deberán mantenerse al menos cinco años. Si se retiran antes, se devolverá el beneficio fiscal correspondiente, a excepción de los casos de fallecimiento.

El dinero se destina a acciones de empresas europeas y a fondos que cumplan los criterios de la etiqueta europea Finance Europe. Las ganancias que genere dentro de la cuenta no tributan hasta que se retiren y, pasados cinco años, quedan exentas en un 20%.

Ambas modalidades podrán ser contratadas una vez se apruebe la orden de Hacienda sobre obligaciones de información tributaria. Además, la primera cuenta solo podrá incluir acciones hasta que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cree el registro de fondos elegibles, en un plazo máximo de cuatro meses.

NUEVA MODALIDAD DE SIALP

Por otra parte, el SIALPFE permite aportaciones de hasta 10.000 euros anuales, frente al límite de 5.000 euros fijado por otros instrumentos previstos, bajo el criterio de una inversión mínima del 30% en renta variable.

Dentro de las condiciones destaca la exención de los rendimientos positivos cuando no se disponga del capital antes de finalizar el plazo de cinco años desde la apertura y se cumplan los restantes requisitos del plan.

La garantía mínima del 85% del capital se mantiene para el SIALP ordinario y la Cuenta Individual de Ahorro a Largo Plazo, pero no se exigirá para el SIALPFE.

Este producto podrá comercializarse una vez aprobada la orden de Hacienda sobre sus obligaciones de información. Hasta que la CNMV cree el registro de fondos elegibles, podrá invertir en acciones y renta fija.

Entre los activos identificados para el SIALPFE se incluyen acciones de compañías de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, a excepción de socimis y entidades extranjeras análogas, instituciones de inversión colectiva financieras elegibles --salvo las sociedades de inversión de capital variable--, y renta fija de entidades públicas o privadas domiciliadas en el Espacio Económico Europeo con calificación crediticia mínima de 'BBB'. También se excluyen los derivados.

La comercialización y contratación de los SIALPFE quedan condicionados a la entrada en vigor de la orden ministerial que instrumente el cumplimiento de sus obligaciones de información tributaria.