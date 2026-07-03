Goldman Sachs lleva a máximos su participación en Redeia con el 3,66%, valorada en 302 millones

Archivo - Exterior de la sede de Redeia. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Goldman Sachs ha aumentado su participación en Redeia del 3,632% hasta el actual 3,666%, alcanzado el porcentaje más alto en la firma desde su entrada en 2008, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press este viernes.

En concreto, el banco de inversión ostenta esta participación a partir de instrumentos financieros (2,287%) y de derechos de voto atribuidos a las acciones (1,379%).

De este manera, Goldman Sachs cuenta con 19,8 millones de derechos de voto que, al precio al que ha cerrado Redeia este viernes --15,29 euros por título--, hace que la participación está valorada en 302 millones de euros.

Goldman Sachs entró en Redeia en enero de 2008 con un 3,564% inicial que recortó hasta el 2,579% ese mismo año, un porcentaje que no alteró hasta 2025. Desde entonces, su posición ha variado en el entorno del 3% hasta subirla en los últimos dos días.

Las acciones de Redeia acumulan una subida del 0,79% desde que comenzó el 2026 y pierden un 17,28% en un año. En la sesión de este viernes, la firma ha subido un 1,29% en Bolsa.