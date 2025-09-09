González-Bueno (Sabadell) cree que la oferta actual de BBVA no será la última

Archivo - El CEO del Banco Sabadell, César González-Bueno, durante la junta general extraordinaria de accionistas de Banco Sabadell, a 6 de agosto de 2025, en Sabadell, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Pone en duda las previsiones de BBVA en relación a las sinergias

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, cree que la oferta con la que BBVA ha lanzado su OPA probablemente no sea la última puesto que, considera, es insuficiente.

En la 23ª Conferencia anual de servicios financieros globales organizada por Barclays, González-Bueno ha recordado que el consejo de administración de Sabadell ya rechazó una oferta mejor que la actual hace 16 meses, en mayo de 2024, cuando BBVA remitió la oferta como una fusión amistosa, y no una OPA de carácter hostil, que es la que se inició este pasado lunes.

Sin embargo, también he emplazado a esperar a la opinión formal que el consejo de administración de Sabadell debe realizar como consecuencia del inicio de la OPA. Para ello, su entidad cuenta con un plazo de diez días, hasta el 18 de septiembre.

Más allá de la opinión sobre el precio, González-Bueno ha realizado algunos comentarios sobre la información que se recoge en el folleto de la OPA, publicado el pasado viernes, y ha puesto en duda los 'números' que BBVA ha incluido con respecto a las sinergias, donde observa "problemas muy claros".

BBVA cree que obtendrá unos ahorros de costes de 900 millones de euros gracias a la operación, pero la mayoría se materializarán en el cuarto año, teniendo en cuenta el bloqueo a la fusión impuesta por el Gobierno durante al menos tres años, prorrogables por otros dos.

Así, González-Bueno ha alertado sobre que BBVA ha incluido sus cálculos sobre las sinergias con el rango "bajo" del periodo, es decir, con un bloqueo durante tres años, lo que considera "un poco agresivo".

También ha advertido que realizar una fusión "suele llevar tiempo", en contraste con la previsión de BBVA de realizarla de forma inmediata tras decaer el bloqueo y lograr las sinergias ya en el primer año de la fusión (cuarto año contando con el periodo de autonomía entre entidades de tres años).

A renglón seguido, el CEO de Sabadell ha explicado que autorizar una fusión es una "prerrogativa del Gobierno" y que requiere de la participación del consejo de administración y de las juntas de las dos entidades.

"No puede ocurrir el primer día, inmediatamente después", ha defendido el consejero delegado de Sabadell, alertando también de que se han incluido "aspectos objetivamente poco realistas" en el folleto como unos ahorros de 100 millones en sinergias financieras.

Igualmente, ha criticado que no se haya mencionado en el folleto el impacto fiscal, que considera "altísimo", que tendrá la contraprestación de la OPA sobre los accionistas minoritarios y ha defendido que hay algunas cifras, como el beneficio por acción (BPA) de Banco Sabadell, que "no son precisos o no son correctos".

En este sentido, se ha quejado de que no se hayan incluido en ese BPA el reparto del dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros anunciado por su entidad como consecuencia de la venta de la filial británica TSB.

"Hay muchos elementos que, a su debido tiempo, el consejo revisará. Pero insisto, el sentido común nos lleva a creer que no puede ser la definitiva. Porque el valor de Sabadell es bastante atractivo", ha defendido el consejero delegado de la entidad vallesana.