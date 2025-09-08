¿Cómo acudir a la OPA de BBVA si eres accionista de Banco Sabadell?

Archivo - (Foto De ARCHIVO) (I-D) El CEO De BBVA, Onur Genç, El Presidente De BBVA, Carlos Torres Vila, Y El Secretario General Y Del Consejo De Administración De BBVA, Domingo Armengol - H.BILBAO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este lunes ha comenzado el periodo de aceptación de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell. En principio, el plazo estará abierto hasta el 7 de octubre y el precio actual es de una acción de BBVA y un pago de 0,70 euros por 5,5483 acciones de Sabadell.

Si eres accionista y estás pensando en acudir a la oferta para vender tus acciones de Sabadell, estos son algunos de los factores a tener en cuenta.

¿CÓMO ACEPTO LA OFERTA?

BBVA contempla dos posibilidades: que se presente la declaración de aceptación para acudir a la OPA ante el propio BBVA, como entidad agente, ya sea de forma presencial en cualquiera de sus oficinas o por vía telefónica (+34 800 080 032, si es un inversor particular, o del +34 911 859 673, si es un inversor institucional). El banco señala que no cobra comisión por la aceptación de la OPA, pero cada accionista deberá consultar con su banco o intermediario financiero las tarifas correspondientes.

Además, señala que asumirá los gastos asociados al canje para todos los accionistas que acepten la oferta a través de sus oficinas o de los teléfonos puestos a disposición con este objetivo.

También se puede presentar por escrito la declaración de aceptación a la entidad donde se tengan depositadas las acciones de Sabadell, ya sea de forma presencial, por medios electrónicos o por cualesquiera otros medios admitidos por dichas entidades depositarias.

"Cada entidad tiene sus procedimientos, pero normalmente se realiza a través de un formulario o instrucción específica", señala BBVA en una guía creada con los detalles de la oferta.

Por su parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recuerda que la decisión de acudir a una OPA es "voluntaria", mientras que BBVA detalla que se puede aceptar la oferta por todas o una parte de las acciones que tengas de Sabadell desde el primer hasta el último día del plazo de aceptación, ambos inclusive. Toda declaración de aceptación deberá comprender, al menos, una acción de Banco Sabadell.

¿QUÉ INFORMACIÓN SE DEBE INCLUIR EN LA ACEPTACIÓN?

Por otro lado, la entidad explica que las declaraciones de aceptación de la oferta se acompañarán de la documentación suficiente para que pueda procederse a su transmisión a favor de BBVA.

Deben incluir el nombre completo o denominación social; el domicilio; y número de identificación fiscal o, en caso de accionistas que no sean residentes en España y no tengan un número de identificación fiscal español, su número de pasaporte o de identificación, nacionalidad y lugar de residencia.

Cuando exista cotitularidad de las acciones, en el caso de inversores minoristas, deberán firmar la declaración de aceptación todos los cotitulares.

¿QUÉ COSTES O COMISIONES TIENE ACEPTAR LA OFERTA?

BBVA explica que, dependiendo de la entidad depositaria o intermediario financiero, se pueden aplicar comisiones de venta o administrativas. Recalca que no cobrará comisión por la aceptación de la OPA, pero que cada accionista debe consultar con su banco o intermediario las tarifas correspondientes.

¿CUÁL ES EL PRECIO DE LA OPA?

Como se comentaba anteriormente, el precio que ofrece BBVA es una acción suya y un pago de 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Sabadell, aunque señala que puede ser modificada antes de que se publique el resultado de la OPA, previsto para el 14 de octubre, por el reparto de dividendos u otras distribuciones de ambas entidades.

Además, ha establecido un mecanismo para que, en caso de que al hacer el canje el número de acciones de BBVA a recibir no sea un número exacto, los accionistas de Sabadell reciban el sobrante en efectivo.

Siguiendo este mecanismo, los accionistas de Banco Sabadell que acudan a la oferta con un número de acciones que no les otorgue el derecho a recibir, al menos, una acción entera de BBVA o tengan derecho a recibir un número entero de acciones, pero les sobre un número de acciones de Banco Sabadell que no sea suficiente para tener derecho a recibir una acción adicional de BBVA, podrán recibir el importe sobrante en dinero.

Para calcular ese 'pico' sobrante, hay que tener en consideración la ecuación de canje, de tal forma que solamente se podrá generar un pico por cada uno de los accionistas de Sabadell que acudan a la Oferta con un número no múltiplo de 55.483 acciones de Banco Sabadell.

Aquellos accionistas de Sabadell que acudan a la oferta con menos de seis acciones de Banco Sabadell no recibirán ninguna acción de BBVA, sino la contraprestación en efectivo y el pico correspondiente.

Por su parte, aquellos accionistas de Banco Sabadell que acudan a la oferta con un número de acciones múltiplo de 55.483 recibirán la contraprestación en efectivo correspondiente (0,70 euros por acción) y las acciones de nueva emisión correspondientes de BBVA en contraprestación y no recibirán ningún pago en efectivo en concepto de pico.

El precio del pico se calculará, en función de la ecuación de canje, sobre la base del precio medio ponderado de cotización de las acciones de BBVA en las últimas 15 sesiones bursátiles del plazo de aceptación de la OPA (incluido el último día de dicho plazo de aceptación).

El pago en dinero correspondiente a los picos se realizará en la misma fecha en que se inscriban a favor de BBVA las acciones de Sabadell que se entreguen y que se corresponderá con la fecha de liquidación de la oferta.

Para remunerar estos sobrantes, BBVA ha constituido un depósito ante la CNMV de unos 2,3 millones de euros.

¿CUÁL ES EL PLAZO PARA ACUDIR A LA OFERTA?

El plazo de aceptación de la OPA es de 30 días naturales, comenzando desde este lunes, 8 de septiembre. La previsión es que finalice el 7 de octubre, aunque BBVA puede ampliarlo una o más veces, previa comunicación a la CNMV, siempre que no se supere el límite máximo de 70 días naturales.

¿QUÉ OCURRE SI NO ACUDO?

Si un accionista no acepta de forma expresa la oferta durante el periodo de aceptación, mantendrá sus accionistas de Sabadell. BBVA señala también que las declaraciones de aceptación de la oferta pueden ser revocadas en cualquier momento antes del último día del plazo de aceptación y carecerán de validez si se someten a alguna condición.

No obstante, señala que podrá ejercer el derecho de compraventa forzosa de estas acciones si, en la fecha de liquidación, BBVA es titular de acciones representativas de, al menos, el 90% del capital social con derecho de voto de Banco Sabadell, y la oferta hubiera sido aceptada por titulares de acciones representativas de, al menos, el 90% de los derechos de voto de Banco Sabadell a los que la oferta se hubiera dirigido.

En caso de utilizar esta compraventa forzosa, estos accionistas recibirán la misma contraprestación ofrecida en la OPA. El banco ejercitará este derecho "a la mayor brevedad posible" tras la liquidación de la OPA y dentro de los tres días hábiles bursátiles siguientes al de la publicación del resultado de la oferta.

¿CÓMO SE CIERRA EL PERIODO DE ACEPTACIÓN?

BBVA explica que el último día del plazo, previsto para el 7 de octubre, se cerrará el registro de aceptaciones, tras lo cual, las entidades donde se hayan presentado las declaraciones de aceptación calcularán el número de acciones y lo comunicarán a las Bolsas y estas, a la CNMV.

Una vez que la CNMV publique el resultado oficial, BBVA informará a los accionistas de Sabadell de la finalización del proceso y de los pasos siguientes (liquidación, pago, etc).