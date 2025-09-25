El 'goodwill' de la OPA de BBVA a Sabadell se eleva de 477 a 1.580 millones de euros con la mejora de precio

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, a 12 de septiembre de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fondo de comercio positivo, o 'goodwill', que BBVA estima que obtendría por la OPA a Sabadell se ha elevado de los 477 a los 1.580 millones de euros con la mejora de precio de la oferta, según el suplemento del folleto publicado este jueves en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este fondo de comercio se generaría en caso de que BBVA alcanzase el 100% de aceptación en la OPA. Si se queda en el 50%, el 'goodwill' sería de 790 millones de euros, en lugar de los 239 millones que calculaba con el precio anterior.

El pasado 8 de septiembre BBVA lanzó la OPA con una contraprestación de una acción suya y un pago de 0,70 euros a cambio de 5,5483 acciones de Sabadell, lo que valoraba a la entidad catalana por debajo de su valor de mercado.

Sin embargo, el pasado lunes BBVA anunció una modificación del precio que consiste en un canje de una acción suya por 4,8376 títulos de Sabadell y en eliminar el pago de los 0,70 euros en efectivo, lo que suprime el impacto fiscal de acudir a la OPA si acepta más del 50% del capital social con derecho a voto de Sabadell.

Esto ha elevado el fondo de comercio positivo, que implica que el valor contable de Sabadell es menor que lo que está pagando BBVA, es decir, que ahora el banco estima unas minusvalías contables de 1.580 millones de euros por la OPA, frente a los 477 millones que estimaba con el primer precio.

Esta situación contrasta, además, con la de hace prácticamente un año, cuando en la documentación sobre la operación remitida a la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés) estimaba un fondo de comercio negativo ('badwill') de 2.134 millones de euros, lo que implicaba registrar plusvalías contables, es decir, que BBVA iba a pagar por debajo del valor contable de Sabadell.

Conviene subrayar que un fondo de comercio positivo o 'goodwill' es un activo intangible que refleja el valor adicional que una empresa posee por encima de la suma de sus activos tangibles y otros activos identificables. Este valor 'extra' surge principalmente en operaciones de compraventa de empresas, cuando el precio pagado excede el valor contable de los activos netos de la empresa objetivo.

Aunque normalmente un fondo de comercio positivo incluye activos intangibles como la reputación de una marca, el prestigio, la clientela o la previsión de beneficios futuros, en este caso influye principalmente la revalorización de Sabadell en Bolsa y la mejora del precio.

IMPACTO SOBRE EL CAPITAL

Por otro lado, la modificación del precio también conlleva una mejora en el consumo de capital de la OPA para BBVA. Según el suplemento, conseguiría un impacto positivo de 40 puntos básicos teniendo en cuenta una aceptación del 100%, la venta de TSB y el reparto del dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros. Con la ratio CET1 del 13,34% que tenía BBVA a cierre de junio, el nivel de capital llegaría hasta el 13,74%.

En un escenario en el que la aceptación fuese del 50,01% del capital de Sabadell, el impacto negativo de la nueva oferta sería de 4 puntos básicos, frente a los 12 puntos básicos anteriores. De esta forma, la ratio CET1 se situaría ahora en el 13,30%.