Grisi (Santander) pone como objetivo que el banco venda más productos a sus 180 millones de clientes

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi, ha señalado que la entidad financiera se ha marcado como objetivo aumentar la venta de productos a su base de clientes como parte del plan estratégico que se presentó el mes pasado.

"Tenemos la ventaja de tener 180 millones de clientes. Y con esos 180 millones de clientes el reto más importante es hacer muchas más cosas con ellos de las que hacemos hoy", ha indicado Grisi durante su intervención en el 32º Encuentro Financiero, organizado por Deloitte y 'ABC'.

En referencia a la cotización de la acción, el consejero delegado ha recalcado: "El mercado está empezando a reconocer que estamos haciendo las cosas bien, pero no podemos caer en la complacencia y tenemos que seguir ejecutando lo que dijimos que íbamos a hacer".

El CEO de Santander ha señalado que el nuevo plan estratégico no incluye "nada extraordinario", sino que se centra en que el banco ejecute de mejor forma su negocio habitual.

Respecto a sus clientes, Grisi ha explicado que cuando un banco se vuelve el principal para los clientes, se logra vender mas producto. "No es que el banco esté creciendo más por el riesgo que toma o por la cantidad de crédito que damos. Lo que estamos haciendo es penetrar en esa base de clientes de mucho mejor manera", ha detallado.

A futuro, el banco aspira a usar más la inteligencia artificial (IA), que tiene que estar "complemente integrada" en los negocios. Con ella, el banco está sustituyendo las campañas masivas de colocación de créditos o tarjetas para tratar de vender algún producto cuando el cliente tenga la necesidad.

Grisi ha explicado que el banco ha logrado multiplicar por 100 la conversión gracias a haber entrenado a la IA con las prácticas de sus mejores vendedores. Con el anterior modelo de llamadas masivas, se lograba una conversión del 0,40%, es decir, menos de una venta por cada 100 llamadas. Con el modelo más ajustado, la conversión se ha elevado hasta el 40%.

Pero aunque la inteligencia artificial sea relevante a futuro y presente grandes oportunidades, el consejero delegado de Banco Santander ha puesto en valor el capital humano de la entidad. "Sin la gente y el talento no haces nada. Lo más importante es tener el mejor talento", ha apostillado.

Respecto al resto del plan estratégico, Grisi ha explicado que se centra en simplificación de productos, algo que está alineado con la idea de vender más a sus propios clientes. También se va a producir una simplificación de procesos y se va a apostar por la colaboración cruzada entre los negocios globales y los bancos locales.

Un ejemplo de esta colaboración, que permite reducir costes, es diseñar productos de manera ubicua para todo el grupo, como por ejemplo la aplicación para móviles. Actualmente, la 'app' es común para todos los mercados en un 80%, dejando apenas un 20% para ajustarla a las especificidades locales.