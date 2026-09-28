Grisi (Santander) ve un mercado "sobrerreaccionado" respecto a los tipos de interés y fija el techo en el 3%

El CEO de Banco Santander, Héctor Grisi. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi, ha defendido que el mercado ha sobrerreaccionado respecto a las estimaciones de las próximas subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), que ya descuenta entre tres y cuatro nuevas alzas.

En este sentido, el CEO de la entidad financiera se ha mostrado más prudente y ha anticipado que el precio del dinero podría encontrar su techo en el 3% para finales del presente año, lo que implicaría devolver las tasas a niveles que no se registraban desde diciembre de 2024.

"Yo soy un poco más cauteloso y cautelosamente optimista de lo que pueda suceder. Yo creo que dos subidas sería lo adecuado para mantener y restringir un poquito la inflación. Así, deberíamos de estar más o menos con tipos alrededor del 2,75 o 3% para el cierre del año", ha argumentado el ejecutivo durante su intervención en un foro 'Encuentro Financiero XVII' organizado por KPMG y el periódico 'Expansión'.

A partir de ese punto, el banquero ha avanzado que habría que valorar "cómo se desarrollan las situaciones en los diferentes escenarios", lo que podría elevar "tal vez un poquito por encima del 3%" las tasas hacia mitad de 2027, para que, posteriormente, empiecen a bajar hacia finales de ese mismo ejercicio. "Eso es más o menos lo que nosotros estimamos", ha apostillado.

Pese a la visión optimista, Grisi ha recordado que se ha visto un pico de inflación alto en el mes de agosto. En cifras, el coste de vida aumentó un 4,3% interanual en España, mientras que en el resto de la Unión Europea estuvo en niveles de entre el 3,5% y el 4%.

"Creo que eso es una inflación demasiado alta comparado con un tipo neutral. El Banco Central Europeo dice que los tipos neutrales, donde vamos a decir que no hace ni frío ni calor, están alrededor del 2,25% o 2,5%. Estos tienen que irse por encima de eso", ha remarcado el segundo máximo representante del banco cántabro, quien, al mismo tiempo, ha respaldado que las autoridades monetarias "tienen apretar un poco las tuercas y atacar de lleno la inflación" para que ceda.

PIEZAS CLAVE

Respecto a las recientes compras que el Grupo ha realizado en Reino Unido --TSB-- y Estados Unidos --Webster Bank--, el representante del Santander ha reivindicado que son "exactamente piezas" que la entidad necesitaba para hacer que las operaciones de la firma en esas geografías sean "mucho mejores".

"En Reino Unido, somos ahora el tercer banco ya en número de cuentas corrientes. Eso nos permite tener una mejor estructura de depósitos para ser mucho más competitivos. En el caso de Estados Unidos, necesitábamos la parte que nos faltaba, que era básicamente dar entrada en banca comercial a las empresas medianas y pequeñas, donde no teníamos un brazo fuerte en ese sentido", ha respaldado el consejero delegado.

De cara a futuras compras, el directivo ha reiterado que va haber una pausa por los próximos dos años en adquisiciones y ha abogado por ser responsables nuevas posibilidades que puedan surgir.

"Necesitamos tiempo para digerir las adquisiciones que hicimos en Reino Unido y en Estados Unidos. Nuestros equipos están trabajando para llevarlas a cabo y hacerlas lo más rápido posible, pero aún hay que detonar las sinergias que le dijimos al mercado", ha aseverado el CEO de Santander.

DIFERENCIA RESPECTO A EEUU Preguntado por la simplificación regulatoria exigida por el sector a las autoridades competentes del bloque comunitario, el baquero ha expuesto que puede suponer una palanca para impulsar el crecimiento.

En esta línea, Grisi ha criticado el lento desarrollo en Europa respecto a los Estados Unidos. "Si vemos el déficit de crecimiento que hemos tenido respecto a los Estados Unidos, identificamos que ha sido de 0,7 a 1,7 puntos porcentuales cada año en los últimos 20 ejercicios. Eso nos separa tremendamente y lo que nosotros tenemos que hacer es alcanzarlos", ha precisado.

Así, el mandatario del Santander ha exhortado a adaptar y simplificar la regulación bancaria del continente para ser mucho más competitivos, aunque sin relejar las exigencias. "Hay que hacerla mucho más fácil para nosotros para poder competir palmo a palmo con lo que tenemos que competir", ha subrayado el número dos del cántabro.

Asimismo, el consejero delegado ha descartado que el intento de las autoridades europeas por movilizar una parte sustancial del ahorro europeo hacia la inversión directa tenga algún tipo de implicación negativa en el negocio bancario al verse reducidos los depósitos de los clientes.

"Nosotros no lo vemos así, vemos que es una oportunidad, porque lo más importante es que el ahorro se canalice hacia inversiones productivas y ahí es precisamente donde la banca puede jugar un papel muy importante. Somos un instrumento más y sentimos que la gente tiene que tener la capacidad de invertir donde más le convenga", ha concluido el CEO de Santander.