Grupo BEI y Santander movilizarán 1.430 millones de euros para apoyar la competitividad y la transición verde

De izquierda a derecha: Joan Basora jefe de Bancos Globales del BEI, Catalina Mejía García directora Financiera Banco Santander España y Marco Marrone Chief Investment Officer del FEI. - BEI- SANTANDER

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo BEI --compuesto por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI)-- ha firmado una inversión de 876 millones de euros en una nueva operación de titulización de Santander.

La operación, tal y como ha asegurado la entidad en un comunicado, permitirá a Santander destinar aproximadamente 1.430 millones de euros en préstamos para impulsar la transición verde, la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las midcaps en España, la creación de empleo y la retención de capital humano.

De esta cifra, el Grupo ha aseverado que 108 millones de euros se destinarán a préstamos para apoyar el emprendimiento femenino y a pymes que cuenten con mayoría de mujeres entre sus accionistas o sus equipos de gestión, y más de 162 millones de euros apoyarán la transición verde.

Asimismo, la institución espera que mediante este acuerdo, ambas entidades garanticen el acceso a financiación de las pymes y midcaps, permitiéndoles "abordar también las necesidades de capital circulante y liquidez, y mitigar el impacto negativo en la inversión de las presiones inflacionistas, los altos precios de la energía o los elevados tipos de interés".

La operación se ha formalizado en un acto de firma celebrado en Madrid en el que han participado el jefe de Inversiones del FEI, Marco Marrone; el jefe de Bancos Globales del BEI, Joan Basora; y la directora Financiera de Banco Santander España, Catalina Mejía García.

"Las pequeñas y medianas empresas son un motor esencial de crecimiento, innovación y empleo en Europa. Con esta nueva inversión, el FEI refuerza su compromiso de ampliar el acceso a la financiación para las pymes y midcaps españolas, impulsando especialmente proyectos sostenibles y liderados por mujeres", ha defendido Marrone.

Por su parte, Mejía ha destacado que "la colaboración con el Grupo BEI les permite seguir reforzando su apoyo a las pymes y midcaps españolas, ampliando el acceso a la financiación para impulsar su crecimiento, avanzar en la transición sostenible y contribuir al desarrollo económico y la competitividad del país".

En el marco de la operación, el BEI invertirá aproximadamente 476 millones de euros y el FEI 400 millones de euros, junto con otros inversores del sector privado. La inversión del FEI se realiza a través de una garantía incorporada a los títulos de clase A2. Además, se trata de la primera operación de titulización que se lleva a cabo en España con garantía incorporada directamente en las notas de titulización.