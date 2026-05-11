Grupo Mutua controlará el 100% de las colombianas Seguros del Estado y Seguros de Vida del Estado

El presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, durante la Junta General de Mutualistas 2026 - MUTUA MADRILEÑA

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Mutua Madrileña ha acordado elevar su participación en las aseguradoras privadas colombianas Seguros del Estado y Seguros de Vida del Estado del 45% hasta el 100%, con lo que pasará a tener el control total de ambas sociedades.

La operación ha contado con el visto bueno de casi una decena de sociedades colombianas que poseen el 55% del capital. Además, ambas entidades, que mantendrán la marca habitual, seguirán trabajando de forma conjunta con Mutua Madrileña en el desarrollo de las empresas y del sector asegurador colombiano, según ha precisado la compañía en un comunicado.

Entre las medidas a adoptar, desde Mutua Madrileña prevén mantener el empleo, llevar a cabo un programa de inversiones en las compañías para aumentar su capacidad tecnológica y diseñar un plan estratégico que, entre otros objetivos, impulse su proceso de diversificación.

En cuanto a los plazos, está previsto que la operación, tras recibir las preceptivas autorizaciones de las autoridades regulatorias, pueda materializarse en el último trimestre de este año.

Así, Mutua Madrileña obtendrá el control de las sociedades, ocupará la presidencia de la junta directiva de las compañías y pasará a consolidarlas en sus cuentas por integración global.

Sobre los motivos de la decisión, desde el grupo asegurador argumentan que el movimiento se produce como consecuencia de la favorable evolución que han tenido las compañías desde que entró en su accionariado en junio de 2020 y las positivas perspectivas de crecimiento que presentan tanto las entidades como la economía colombiana.

En cifras, las compañías obtuvieron unos ingresos por primas de más de 350 millones de euros en el ejercicio pasado y su beneficio ordinario superó los 20 millones de euros.

"La adquisición del 100% de Seguros del Estado refleja la sólida confianza del grupo empresarial en las perspectivas de crecimiento de la compañía en el mercado colombiano. En los últimos siete años, Seguros del Estado ha demostrado fortaleza financiera y una elevada capacidad de adaptación a los cambios del mercado", ha detallado el presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda.

Desde el Grupo avanzan que esta operación supone un nuevo paso para avanzar en la diversificación geográfica y aprovechar oportunidades de crecimiento, uno de los objetivos clave de su Plan Estratégico 2024-2026.

Respecto al resto de geografías, la aseguradora también está presente en Chile a través de BCI Seguros, compañía de la que posee el 60% del capital desde 2020 y sobre la que ejerce una posición de control.