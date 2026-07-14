GVC Gaesco incorpora la salud a sus sectores preferentes y las compañías con crecimiento a precios atractivos

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MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

GVC Gaesco sobrepondera el sector salud por "el envejecimiento de la población, la innovación médica y el aumento del gasto sanitario" y apuesta por compañías con crecimiento a precios atractivos de cara a los próximos tres meses.

En su informe relativo a la estrategia de inversión de la gestora para el tercer trimestre del 2026, la firma explica que mantiene una visión "positiva" sobre turismo, banca, seguros, consumo, renovables, 'utilities', construcción y concesiones.

GVC Gaesco conserva la cautela hacia las empresas con elevados requerimientos de inversión en centros de datos, mantiene una posición neutral en industriales e infrapondera la energía tradicional, si bien continúa favoreciendo el sector auxiliar del petróleo.

En un nivel más amplio, la firma sostiene para la renta variable una sobreponderación dentro de la asignación de activos y continúa favoreciendo Europa, Japón y los mercados emergentes, frente a una posición más cautelosa en Estados Unidos debido a la concentración de la rentabilidad en un grupo reducido de grandes compañías.

Por factores, GVC Gaesco conserva su preferencia por 'value', 'small caps', dividendos y calidad, a los que ahora se suman las empresas de crecimiento con potencial de crecimiento sin pagar precios excesivos.

Respecto al ámbito de la renta fija, la gestora mantiene una posición neutral y prioriza duraciones medias en euros y cortas en dólares, además de evitar duraciones largas en ambas divisas "para limitar la sensibilidad de las carteras a los movimientos de tipos de interés".

Asimismo, en crédito continúa favoreciendo la deuda soberana frente al crédito corporativo y opta por las emisiones 'investment grade' ante la 'high yield' para obtener una mayor estabilización y diversificación.

En divisas, la gestora mantiene la recomendación de reducir la exposición al dólar frente al euro y conservar una posición compradora en yenes ante el euro.

También sobrepondera las estrategias de retorno absoluto cuantitativo como fuente complementaria de rentabilidad y diversificación, en especial en entornos de cambios en las correlaciones entre activos.