Hereu, sobre el fracaso de la OPA: "Una decisión muy clara por parte de los accionistas"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, con otros represenantes de la empresa e institucionales - EUROPA PRESS

RUBÍ (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha defendido que desde el Gobierno respetan la decisión de los accionistas de Sabadell ante la fallida oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre el banco vallesano: "Lo que nos toca es constatar la evolución de este proceso, que ha acabado en una decisión muy clara por parte de los accionistas".

"Por tanto, expresar y reiterar el respeto a la decisión", ha declarado a los medios este viernes antes de visitar las instalaciones médicas de la compañía de tecnología médica B.Braun en Rubí (Barcelona).

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó el jueves que el BBVA había alcanzado el 25,47% de las acciones con derechos de voto, quedando por debajo del umbral mínimo de aceptación del 50% y también por debajo del 30% que le abría la posibilidad de lanzar una segunda OPA.

Ante este escenario, y como ministro de Industria, Hereu ha pedido a ambas entidades bancarias que ayuden "desde la proximidad y desde la ayuda financiera" al proceso de reindustrialización de España.

En este sentido, ha recordado que el sector industrial español está constituido por pequeñas y medianas empresas: "Esto es lo que yo le pido al sistema financiero hoy, en los próximos años y las próximas décadas, si queremos fortalecer la industria en Europa".