Hipoges incorpora a su plataforma la comercialización de préstamos dudosos (NPL)

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicer Hipoges ha actualizado su plataforma digital de comercialización de activos con una nueva funcionalidad destinada a la venta de préstamos dudosos, también conocidos como Non-Performing Loans (NPL), con garantía hipotecaria en impago, en distintas fases de judicialización.

Esta herramienta permite a sus usuarios acceder a este tipo de préstamos, respaldados por colaterales de distintas tipologías, entre ellas residencial, industrial, oficinas o suelos, situados en todo el territorio nacional, según ha informado en un comunicado.

"La incorporación de esta funcionalidad supone un paso natural en nuestro objetivo de construir una plataforma que responda a las verdaderas necesidades del mercado y de los inversores. Queremos facilitar que nuestros clientes puedan desinvertir de forma ágil y profesionalizada, al mismo tiempo que ofrecemos a los inversores oportunidades de alto valor con toda la trazabilidad y el soporte necesarios", destaca la directora global de NPL de Hipoges, Rita Couto.

Esta nueva funcionalidad está diseñada para ofrecer una plataforma de comercialización de esta tipología de activos a vendedores y compradores, con un entorno estandarizado que permite adaptar la publicación de los préstamos a criterios predeterminados o acordados detalladamente con cada cliente, en función de su estrategia de desinversión.

Además, Hipoges se marca como principales objetivos facilitar la desinversión de carteras, ampliar la base de datos de inversores y fomentar un entorno más dinámico en el mercado de deuda. En cifras, la compañía espera alcanzar en los próximos meses los 1.500 préstamos publicados a través de su plataforma.