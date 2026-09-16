Los hogares europeos pierden 2,4 billones de euros desde la pandemia por no invertir sus ahorros, JP Morgan AM

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MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los hogares europeos pierden 2,4 billones de euros desde la pandemia como consecuencia de la falta de conocimientos financieros y de no invertir sus ahorros, según un estudio elaborado por JP Morgan Asset Management (AM) realizado a más de 17.000 hogares de nueve países de la región, incluida España.

Desde 2020, los hogares europeos han acumulado liquidez en sus cuentas hasta alcanzar los 2,8 billones de euros, elevando el total del ahorro en liquidez a 12,4 billones de euros. La entidad estima que los 2,8 billones hoy valdrían 5,4 billones de euros si hubieran sido invertidos en acciones globales.

El informe también destaca que el 43% de los encuestados nunca se plantea invertir en los mercados de capitales, solo uno de cada cuatro sigue un plan de ahorro definido y más de la mitad confía en que su pensión pública le permitirá disfrutar del nivel de vida deseado en su jubilación.

Los principales obstáculos para la inversión a medio y largo plazo señalados son la dependencia de la liquidez, el miedo a las pérdidas y la insuficiente educación financiera. Así, un 18% de los encuestados considera más probable que los activos de liquidez le proporcionan una mejor rentabilidad a largo plazo.

"Aunque el ahorro es una tradición europea muy saludable, el exceso de dependencia en instrumentos de liquidez tiene un gran impacto negativo sobre la riqueza de los hogares y sobre la actividad económica, ya que limita el consumo y restringe el acceso de las empresas europeas a la financiación que necesitan para invertir y crecer," señaló el director general de JP Morgan AM para España y Portugal, Javier Dorado.

PERFIL DE INVERSORES

Por tipología de inversión, solo dos de cada 10 encuestados optan por las acciones y valores, mientras que el 27% canaliza la mayor parte de sus ahorros a activos fácilmente convertibles en efectivo, un 15% lo tiene en activos inmobiliarios y un 10% en fondos de pensiones.

Entrando al detalle, la gestora subraya que el 10% de los ahorradores menores de 35 años prefieren las criptomonedas por encima de otros instrumentos de inversión.

Asimismo, casi el 20% de las personas de entre 46 y 61 años aún no ha iniciado ningún plan de ahorro o inversión para su jubilación y alrededor del 30% de los europeos espera que el Estado financie mayoritariamente su jubilación.

A un nivel más general, más del 50% de los europeos afirma tener confianza en que podrá permitirse el nivel de vida deseado en la jubilación --el 60% en el caso de los españoles--, pero solo el 25% sigue un plan de ahorro definido --un 20% en España--.