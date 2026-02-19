Huertas (Mapfre) pide "un poco más de apoyo" de los gobiernos para incorporar el seguro a la vida diaria

El presidente y CEO de Mapfre, Antonio Huertas, durante un desayuno de Nueva Economía Forum, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha pedido "un poco más de apoyo" a gobiernos, supervisores y legisladores para tratar de ayudar "mucho más" a la incorporación del seguro a la vida diaria.

En su intervención en el I Observatorio del Sector Asegurador organizado por El Español-Invertia, Huertas ha echado en falta apoyo por parte de los gobiernos al sector asegurador, a pesar de que España tiene una "enorme deficiencia en lo relacionado con el Estado de bienestar y la protección".

En concreto, ha explicado que el Estado español ha asumido, "afortunadamente", durante los últimos 50 años la mayor parte de ese papel de protección de la sociedad, algo que también ha ocurrido en otros países europeos. Sin embargo, en estos últimos se ha dado pie a que hubiera iniciativa privada que pudiera "colaborar" en esa protección.

"En España, no. En España, todavía a día de hoy, da igual el color político, se piensa que no hace falta. Que habiendo sector público, el sector privado no debería entrar en las pensiones, en la salud, en la atención de las necesidades del envejecimiento. Lo que hace, desafortunadamente, es trasladar una tensión enorme a las cuentas públicas que sabemos que no van a poder soportarla de la manera en la que están haciendo ahora", ha sostenido.

En cambio, ha afirmado que el Estado lo que ha hecho es crear "barreras no visibles" que dificultan que el sector privado sea "mucho más robusto y mucho más competitivo". Esto ha motivado que las compañías de seguros sean "muy pequeñas" en comparación con las necesidades de la sociedad a la que protegen y, por tanto, sean también frágiles.