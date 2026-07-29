El Ibex 35 abre la sesión plano y mantiene los 19.700 puntos, con el crudo al alza en 87 dólares

Archivo - Paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, en el Palacio de la Bolsa, a 26 de mayo de 2023, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este miércoles prácticamente plano, lo que llevaba al selectivo madrileño a sumar un 0,1% tras la apertura de la negociación en la Plaza de la Lealtad, situándose en 19.729,50 puntos, en una sesión en la que los inversores estarán pendientes de la publicación de resultados empresariales y de las tensiones en Oriente Próximo, que han llevado al alza los precios del petróleo, superando los 87 dólares.

No obstante, pasados los primeros instantes de la apertura, el selectivo madrileño se decantaba por las pérdidas, retrocediendo un 0,6% en torno a las 9.14 horas de la mañana, con lo que abandonaba los 19.700 puntos, llegando a marcar 19.615 enteros.

La cotización del barril de Brent se mantenía este miércoles por encima de los 87,1 dólares, tras subir un 3,7%, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) se situaba por encima de los 82,2 dólares después de alzarse también un 3,7%.

En España, en el plano empresarial, en plena ola de resultados, Endesa ha informado que registró un beneficio neto de 1.470 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 41% con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado, y ha disparado la previsión de beneficio neto ordinario para el año 2026 a más de 2.400 millones.

También en el ámbito energético, Redeia ha apuntado que obtuvo un beneficio neto de 280,4 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 4% con respecto a las ganancias del mismo periodo del pasado ejercicio, cuando se situaron en los 269,5 millones.

De su lado, Telefónica ha comunicado que registró unas pérdidas netas de 338 millones de euros en el primer semestre del año, un 75% menos que los 'números rojos' de 1.355 millones contabilizados en el mismo periodo de 2025, debido al impacto de 1.001 millones por la desinversión en Chile y a la provisión de 265 millones de euros realizada para cubrir la reestructuración de su filial en Alemania.

Aena ha señalado que registró un beneficio neto de 1.002 millones durante el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento del 12,1% en comparación con los 893,8 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, Ecoener ha indicado que su consejo de administración ha acordado llevar a cabo una emisión de bonos obligatoriamente convertibles en acciones ordinarias por un importe nominal total de 15 millones.

Grupo Azkoyen, multinacional navarra de diseño, fabricación y comercialización de soluciones tecnológicas en las áreas de café, medios de pago y sistemas de seguridad, ha informado que ha registrado en el primer semestre del año una cifra de negocios consolidada de 108,91 millones de euros, un 6,2% más que en el mismo período de 2025.

En el sector financiero, Caixabank ha indicado que cerró el primer semestre del año con un beneficio neto de 3.203 millones de euros, un 8,5% más que en el mismo periodo del año pasado.

A los pocos minutos del comienzo de la negociación en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 eran protagonizados por Acciona, con una subida del 3,4% y Grifols, con un alza del 3,1%. En el extremo opuesto, las mayores caídas en el arranque de la sesión correspondían a ACS (-3,3%), Caixabank (-2,6%) y Aena (-1,4%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo positivo en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres subía un 0,6%, y el parisino CAC 40 un 0,4%, mientras que el Dax de Fráncfort crecía un 0,2%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años subía hasta el 3,578%.

Respecto a las divisas, el euro avanzaba en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1394 dólares.