El Ibex 35 baja un 0,3% al mediodía pero mantiene los 17.299 puntos en la última jornada del año

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba al mediodía de este miércoles, durante la última sesión de 2025, una leve caída del 0,3%, a pesar de lo que ha mantenido los 17.299 puntos.

En esta jornada la Bolsa española se negocia con horario reducido hasta las 14.00 horas, con motivo de las festividades navideñas, mientras que el 1 de enero los mercados permanecerán cerrados.

Así, el principal indicador del mercado español cotizaba en nuevos máximos históricos a solo unas horas de cerrar el presente ejercicio en el que acumula una revalorización de un 49%.

El Ibex 35 cerró la sesión del martes alcanzando un nuevo máximo histórico de 17.354,9 puntos tras conocerse que el IPC recortó su tasa interanual en diciembre una décima, hasta el 2,9%, debido a la bajada de los precios de los carburantes.

En 2025, de media, la inflación general española cierra en el 2,7%, una décima inferior a la del 2024.

En el tramo medio de la negociación, los mayores ascensos dentro del Ibex 35 se los anotaban Solaria (+0,53%), Iberdrola (+0,23%) y Naturgy (+0,15%), mientras que en el lado de los descensos sobresalían ACS (-0,91%), Fluidra (-0,9%) y Santander (-0,88%).

Las principales Bolsas europeas también registraban leves caídas del 0,58% para París, mientras que Londres acusaba igualmente descensos del entorno del 0,25%.

A la misma hora, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en 61,47 dólares, un 0,23% más, con el Texas también subiendo un leve 0,29% hasta los 58,12 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1741 'billetes verdes', en tanto que en el mercado de deuda, el interés exigido al bono a 10 años escalaba hasta el 3,292%, un 0,15% más.