El Ibex 35 mantiene los 17.100 puntos tras subir un 1,42%, con el petróleo a la baja

Archivo - Varios paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, a 4 de marzo de 2022, en Madrid (España).- Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 se revaloriza un 1,42% en la media sesión de este miércoles, hasta situarse en los 17.150 puntos, en una jornada marcada por la bajada de los precios del petróleo a la espera de la evolución de los acontecimientos en Oriente Próximo.

En concreto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 98,89 dólares en la media sesión, tras bajar un 5,41%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se negociaba sobre los 87,37 dólares después de retroceder un 5,39%.

"La solución para unos precios altos del petróleo son los propios precios, que terminarán ralentizando la economía y provocando una desaceleración de la demanda, lo que también podría permitir a los bancos centrales bajar tipos", ha advertido el senior economist de Columbia Threadneedle Investments, Anthony Willis.

La moderación del precio del petróleo se debe a la oleada de optimismo que está recorriendo los mercados ante la posibilidad de un alto el fuego en la guerra contra Irán de Estados Unidos (EEUU) e Israel después de que, según 'The New York Times' y 'The Wall Street Journal', la Administración norteamericana haya enviado a Teherán un supuesto plan de paz.

No obstante, en respuesta a dichas informaciones, un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha enviado al Gobierno de EEUU la advertencia de que "no volverá a ver los precios de la energía y el petróleo anteriores", a la par que ha subrayado que no llegarán a un acuerdo con ellos "ni ahora ni nunca".

Respecto al ámbito macroeconómico, se ha conocido que la tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó el pasado mes de febrero en el 3%, repitiendo el ritmo de subida de precios observado en enero antes de que los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán desencadenarán la actual crisis en Oriente Próximo.

En el plano empresarial, los inversores estarán hoy atentos a la reunión del consejo de administración de Indra, que se celebra este miércoles en medio de las dudas sobre la continuidad de Ángel Escribano como presidente de la firma.

En este contexto, Merlin lidera las subidas (+2,75%), seguido de Acciona (+2,38%), Unicaja (+2,38%), Bankinter (+2,35%) y Banco Santander (+2,31%).

En el extremo opuesto, solo tres valores cotizan a media sesión en rojo: Puig (-2,27%), Cellnex (-0,68%) y Logista (-0,32%).

El resto de las principales bolsas del Viejo Continente cotiza a media sesión con subidas: el británico Ftse100 crecía un 1,14%, el francés Cac40 un 1,54%, el alemán Dax se revalorizaba un 1,49%, el italiano FTSE MIB un 1,53% y el Euro Stoxx 50 un 1,42%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,472%, frente al 3,540% registrado al cierre del martes. Además, el diferencial respecto a la deuda alemana, la conocida como prima de riesgo, se ubicaba en los 53,43 puntos básicos.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro bajaba frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1603 'billetes verdes'.

Asimismo, entre los activos refugio, el oro se encuentra este miércoles en los 4.500 dólares la onza. De su lado, el bitcoin sube a media sesión un 0,40% hasta situarse en los 71.535 dólares.