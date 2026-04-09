El Ibex 35 mantiene los 18.100 puntos (-0,15%) ante la fragilidad del alto el fuego entre EEUU e Irán

Archivo - Un hombre delante de dos paneles con valores del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, a 4 de febrero de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión con un ligero descenso del 0,15%, hasta situarse en los 18.104,90 puntos, en un contexto que sigue marcado por el frágil alto el fuego en la guerra de EEUU e Israel contra Irán y los efectos de segunda ronda en el petróleo y la inflación.

"El mercado exige hechos, no titulares, con dos claves fundamentales: el cese real de las tensiones y el desbloqueo del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz", ha explicado en analista de XTB, Manuel Pinto.

El presidente norteamericano, Donald Trump, ha tachado de "bulo" este miércoles los diez puntos de la propuesta de Irán para negociar el fin de la guerra con Washington sobre el que han informado los medios de comunicación, pese a que parten de un comunicado del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní.

"Los diez puntos eran un bulo", ha declarado en redes el inquilino de la Casa Blanca, que ha atacado en concreto al "decadente 'The New York Times' y la cadena de noticias falsas CNN" por informar acerca de dicho decálogo, elaborado por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní y difundido por las principales agencias del país asiático.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha denunciado que tres puntos del acuerdo marco para poner fin a la guerra han sido violados por EEUU antes del inicio de las conversaciones entre Washington y Teherán en la capital de Pakistán, Islamabad. "En tales circunstancias, un alto el fuego bilateral o una negociación resultan inviables", ha manifestado.

Mientras tanto, en el ámbito macro, el PIB de Estados Unidos experimentó un crecimiento del 0,1% en el cuarto trimestre del 2025 frente a los tres meses anteriores. Asimismo, el país ha recortado a la mitad el ritmo de expansión de la economía estadounidense respecto de lo anticipado a mediados de marzo.

En este contexto, los principales valores alcistas al cierre de la jornada han sido Naturgy (+2,01%), Endesa (+1,72%), Repsol (+1,55%), Ferrovial (+1,47%) y ACS (+1,18%). Del lado contrario se situaban Grifols (-5,93%), Amadeus (-2,06%), BBVA (-1,69%), Fluidra (-1,69%) y ArcelorMittal (-1,52%).

El resto de los principales mercados europeos también han cerrado con descensos: el británico FTSE 100 se ha dejado un 0,05%, el francés CAC 40 ha cedido un 0,22%, el alemán Dax 30 un 1,14% y el Euro Stoxx 50 un 0,29%. Solo el italiano FTSE MIB ha finalizado en verde con una subida del 0,50%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, se situaba al cierre de la jornada bursátil en el Viejo Continente en los 98,40 dólares, un 3,89% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 7,18%, hasta los 101,11 dólares, manteniéndose la situación de 'sorpasso' entre ambas referencias.

Por su parte, la referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos, subía un 0,55% hasta situarse en los 45,50 euros por megavatio hora.

En la renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,446%, desde el 3,384% registrado al cierre del miércoles. La prima de riesgo repuntaba así dos puntos, hasta los 43,9 puntos básicos.

Respecto al mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,27% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1696 dólares por cada euro.

En el mercado de los activos refugio, la onza de oro al contado se revalorizaba un 1,67% al cierre de las Bolsas europeas, hasta los 4.796 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, avanzaba un 1,06% hasta los 72.053 dólares.