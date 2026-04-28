El Ibex 35 sube un 0,96% en la media sesión a la espera de la Fed y el BCE esta semana

Archivo - Valores económicos en paneles en el Palacio de la Bolsa, a 18 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 aceleraba su repunte en la media sesión de este martes hasta el 0,96%, desde el 0,37% registrado en la apertura, situándose en los 17.863,4 puntos, con la atención de los inversores dividida en los avances en el plano geopolítico y en las reuniones de política monetaria que tendrán lugar esta semana.

"Desde hoy y hasta el jueves, la atención de los mercados pasará a resultados empresariales, datos macroeconómicos y reuniones de bancos centrales, que previsiblemente restará algo de protagonismo a la geopolítica", han explicado los expertos de Renta 4.

En concreto, los inversores buscarán pistas sobre el impacto en la actividad económica del cierre del estrecho de Ormuz y los efectos de segunda ronda en los precios energéticos, la inflación general y, en último término, los tipos de interés decididos por los bancos centrales.

El miércoles se reúne la Reserva Federal de Estados Unidos, mientras que el jueves es el turno del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra. Se da el caso de que la reunión del BCE de este jueves es la última de Luis de Guindos como vicepresidente, ya que su mandato vence el 31 de mayo y el Consejo de Gobierno no se reúne de nuevo para decidir la política monetaria hasta el 11 de junio.

Este mismo martes, el Consejo de Política Monetaria del Banco de Japón ha decidido mantener sin cambios el tipo de interés de referencia "en torno al 0,75%", mientras que ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento y al alza las de inflación como consecuencia del impacto del conflicto en Oriente Próximo.

La decisión del órgano de gobierno del Banco de Japón mostró la creciente división en el seno de la entidad, ya que tres de los nueve miembros del Consejo votaron a favor de subir la tasa de referencia al entorno del 1%, lo que supone el mayor nivel de desacuerdo a la hora de fijar la postura monetaria de la entidad desde principios de 2016.

Casi un centenar de países, incluido España y también EEUU, a los que se han sumado la Unión Europea, la Liga de Estados Árabes y el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, reclamaron ayer la reapertura "sin trabas" ni "tasas de tránsito" del estrecho de Ormuz, atribuyendo "repercusiones globales" a "acciones iraníes" y sin aludir al bloqueo impuesto por Washington a buques provenientes de puertos de Irán.

En el plano empresarial, Coca-Cola Europacific Partners ha informado de que ha registrado unos ingresos ajustados comparables de 5.132 millones de euros en el primer trimestre de 2025, lo que supone un alza del 9,4% respecto a los 4.689 millones de euros alcanzados en el mismo periodo del ejercicio precedente.

Por otra parte, Ángel Simón llega este martes, 28 de abril, a su primer consejo de administración de Indra como presidente de la firma desde que fuese nombrado en el cargo el pasado día 2 de este mes.

También en relación con Indra, el director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Moncloa, Manuel de la Rocha, y la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, han declinado acudir este martes al Congreso para comparecer ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para rendir cuentas por los movimientos acontecidos en Indra y Escribano Mechanical and Engineering (EM&E).

En el plano macro, hoy se ha conocido la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre, que refleja que el paro subió en 231.500 personas entre enero y marzo, un 9,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se redujo en 170.300 personas (-0,7%), concentrándose la pérdida de empleo en el sector privado, donde se destruyeron 191.400 puestos de trabajo.

En este contexto, los valores del Ibex 35 que más subían en la media sesión eran Cellnex (+3,14%), Repsol (+2,06%), Banco Sabadell (+2,24%), Bankinter (+2,20%), CaixaBank (+2,08%) y Naturgy (+1,53%). Del lado contrario, se situaban Rovi (-1,86%), Indra (-1,52%), Merlin (-0,93%), Fluidra (-0,38%) y Aena (-0,17%).

El resto de los principales mercados europeos también reaccionaba al alza, con Londres subiendo un 0,45%; París, un 0,18%; Fráncfort, un 0,11%; y Milán, un 1,15%.

El barril de Brent escalaba un 2,81% en la media sesión de este martes, hasta los 111,27 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 99,6 dólares, un 3,38% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,52%, frente al 3,491% registrado al cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo avanzaba en ocho décimas, hasta los 46,6 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,25% frente al dólar, hasta negociarse con un tipo de cambio de 1,1692 dólares por cada euro.