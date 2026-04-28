Sumar afronta la derrota del decreto de alquileres con reproches al PSOE, PNV y Junts

Archivo - El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una jornada sobre la regularización de la publicidad de alimentos no saludables, en el Congreso, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sumar afronta la previsible derrota que sufrirá este martes el decreto ley que prorroga automáticamente los contratos de alquileres que vencen en 2026 y 2027 entre reproches al PSOE, por no haberse implicado lo suficiente en la negociación, y a PNV y Junts por haber anunciado que no van a apoyar el texto.

Aunque la ley está en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros, como todo decreto ley tiene que someterse a una votación definitiva en el Congreso para su convalidación o derogación. Esa votación ocurrirá este martes y PP, Vox, Junts y PNV ya han avanzado que no van a apoyar el decreto ley, lo que lo aboca el decreto a su fracaso.

El socio minoritario del Gobierno, que incluye a diferentes partidos políticos, se ha pronunciado al respecto en diferentes líneas, pues mientras unos han lanzado reproches a los grupos parlamentarios que no apoyan la medida y hasta a su socio de Gobierno, otros han deslizado la opción de aprobar un nuevo decreto con medidas que seduzcan a Junts y otros incluso todavía no dan por perdido el texto.

BARBERO NO LO DA POR PERDIDO

Este último caso es el de la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, quien no da por perdida la convalidación del decreto de vivienda, que incluye la prórroga de alquileres, y sigue apelando a la negociación hasta el último minuto, pese a que PNV y Junts han dejado claro que no van a respaldar la medida en la votación de este martes.

En rueda de prensa en el Congreso, Martínez Barbero ha advertido que ante la votación de este martes no valen "equidistancias" y que los diputados que se opongan deben aclarar por qué se ponen del lado de los "rentistas y especuladores". De esta forma, ha apelado a los parlamentarios que "voten en conciencia", pensando en las familias, y ha exclamado que no comprende cómo se puede rechazar una prórroga que beneficia a casi 3 millones de inquilinos.

No obstante y pese a que PNV y Junts ya han avanzado que no votarán a favor, anticipando una previsible la derrota del Gobierno, la portavoz de Sumar mantiene la esperanza de poder moverles hacia el apoyo y apunta que van a intentar la negociación hasta el último minuto.

"Más que optimista, soy posibilista", ha trasladado Martínez Barbero para presumir que su espacio político ya ha demostrado su capacidad "altísima" de sacar con éxito negociaciones complicadas. Y ha aconsejado, en referencia implícita a Junts, que si fueran ellos se estaría "agarrando con uñas y dientes a cualquier negociación para ver qué puedo sacar para justificar un voto a favor", después de que Sumar haya apuntado a la opción del IVA franquiciado y ayudas fiscales al casero como contrapartida a los postconvergentes.

COMPROMÍS LLAMA "LAMEBOTAS" A PNV Y JUNTS

No obstante, otros sectores del grupo plurinacional se han alejado de esta tesis. En concreto, el diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, es una de las voces que más dura se ha mostrado con PNV y Junts, al decir que está en sus manos romper la idea de que los diputados no son "lamebotas" de los fondos buitre".

Ibáñez se ha mostrado muy crítico con la falta de apoyo de Junts y PNV, al lanzar que tiene la opción de seguir su tradición política "humanista" y romper con la idea de que son "multipropietarios" que están al lado de los "multimillonarios" con sus votos. "Hoy, la mayoría de este Congreso no será otra cosa que los lamebotas de los fondos buitre", ha exclamado para añadir que los parlamentarios de estos partidos tienen la "oportunidad de purgar sus pecados".

CRÍTICA AL PSOE: LES HA DEJADO SOLAS

Eso sí, el diputado de Compromís no ha ocultado su malestar con el PSOE y la titular de vivienda, a quien critica que "no sabe lo que piensa" respecto a la votación del decreto. "No sé si la ministra de Vivienda recuerda quién la hace ministra, porque Pedro Sánchez tiene un voto y necesita mayoría", ha apostillado.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Tesh Sidi, ha recriminado que el PSOE les ha dejado "solas" en esta negociación y parece que "no asumen" que tienen un Ministerio de Vivienda, donde hay que dejarse de "eslóganes" y tomar medidas ambiciosas. En todo caso, ha agregado que si el PSOE no quiere liderar la cuestión de la vivienda, Sumar sí está volcada en dar esa "batalla".

En la misma línea se ha pronunciado la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, quien ha aprovechado su rueda de prensa para reprochar al PSOE que "no ha querido" ni "se ha creído" el decreto ni la emergencia habitacional que lleva viviendo el país durante toda la legislatura y que, a su juicio, se debe en buena parte por la acumulación de propiedades y la falta de impuestos a los grandes tenedores.

En esta línea, ha espetado que la ministra de Vivienda tal vez no es la persona que debería liderar los cambios en la materia habida cuenta que es "una de esas grandes propietarias y una de esas caseras que gana dinero a costa de los inquilinos".

Por su parte, el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha reclamado al Gobierno un "plan B" y que si es necesario se convoque un Conejo de Ministros extraordinario para volver a aprobar la prórroga de alquileres, que se haga cada mes hasta final de legislatura si es necesario y que "negocie en serio" con los socios de investidura para garantizar que la medida tiene continuidad.

También el coportavoz de los Comunes, Gerardo Pisarello, también ha criticado que falta de implicación en la negociación por parte del Ministerio de Vivienda, del que "esperaban mucho más" y ha lamentado que Junts se sitúe junto a PP y Vox en materia de vivienda.

LOS COMUNS TIENDEN LA MANO A UN NUEVO DECRETO

Eso sí, Pisarello mantiene la mano tendida para tratar de llegar a un acuerdo con los postconvergentes y con el PNV, pero "sin confundir las cosas" y sin "tomaduras de pelo" respecto a la situación del mercado de la vivienda. "Tendrán que explicar por qué se ponen al lado de un grupo de ricos", ha recriminado el diputado.

Fuentes del grupo parlamentario insisten en apurar las opciones de diálogo hasta la votación y apunta en todo caso que, aunque se tumbe el decreto, puede abrirse la opción de encarrilar otro posterior que suscite el apoyo de Junts e incluya algunos de sus planteamientos. Otros grupos de izquierda son partidarios de insistir con esta medida hasta que se abra la ventana de oportunidad para blindarla con la mayoría de la cámara.

Sobre la posibilidad de pedir la votación a mano alzada en el decreto de vivienda, la portavoz de Sumar ha manifestado que ahora no barajan ninguna opción respecto al sistema de sufragio habitual aunque el diputado de Compromís no lo ha descartado, al espetar que es una decisión que "no está tomada" aunque cree que "cada uno tiene que retratarse y no esconderse detrás de las siglas de un partido".