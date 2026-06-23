El ICO y Bankinter financian con 11,5 millones a Lignum Tech

Archivo - Fábrica de Lignum Tech en Cuenca. - LIGNUM TECH - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa de construcción industrializada Lignum Tech ha firmado con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Bankinter una financiación de 11,5 millones de euros, según ha informado en un comunicado la empresa.

El ICO aportará 8,06 millones, mientras que Bankinter aporta en la operación 3,45 millones de euros. Los fondos se destinarán a asegurar el suministro de la madera mediante la implantación de una línea propia de secado y clasificación, así como construyendo una nave automatizada para fabricar fachadas y baños industrializados.

"Se trata de un acuerdo que sienta las bases de un modelo constructivo más eficiente y sostenible, que impulsará la creación de una industria nacional sólida y competitiva", ha afirmado el presidente de Lignum Tech, Juan Antonio Gómez-Pintado.

"Con esta nueva operación, el ICO continúa su impulso a proyectos de construcción industrializada, un sistema innovador que permite una importante reducción de plazos de ejecución y un aumento de la calidad y la sostenibilidad de la vivienda", ha apostillado el presidente del ICO, Manuel Illueca.

La operación se articula a través de la línea ICO MRR Verde con fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y tiene como objetivo apoyar el crecimiento industrial y la transición hacia un modelo constructivo más sostenible y eficiente.