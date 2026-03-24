Indra se deja un 4,2% con la vista puesta en su consejo entre dudas sobre la continuidad de Escribano

Archivo - Fachada de la sede de Indra. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa de tecnología y defensa Indra se ha dejado este martes un 4,19% en Bolsa hasta cotizar en los 46,64 euros por acción, en una jornada que llegó a perder el 5,59% al situarse sobre las 15.30 horas en los 45,96 euros por título, a la espera de la reunión del consejo de administración de este miércoles entre dudas sobre la continuidad de Ángel Escribano como presidente.

En este sentido, la firma acumula una caída del 21,85% en tan solo siete sesiones, al pasar el precio de su cotización de 59,6 euros al cierre del día previo al que trascendieran los rumores sobre la posible salida de su presidente Ángel Escribano a petición de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) --el lunes 16 de marzo-- a los actuales 46,64 euros.

Así, la firma ha perdido casi 2.300 millones de euros de capitalización bursátil en el mismo periodo de tiempo, al corregir desde los 10.529 millones del martes de la pasada semana hasta los 8.239 millones de la presente.

Con todo, Indra celebra este miércoles, 25 de marzo, una reunión de su consejo de administración todavía con las dudas sobre la continuidad de Escribano.

Aunque no figura en el orden del día, en esta cita podría resolverse esta cuestión, después de que Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), propiedad de los hermanos Escribano, renunciase a la operación de integración con Indra y Ángel Escribano se mantuviese al frente de la compañía de defensa y tecnología, como medida para resolver el conflicto de interés detectado por la SEPI, principal accionista de la firma de tecnología y defensa con un 28% del capital.

Pese a ello, la solución parece no haber satisfecho las expectativas del Gobierno, ya que podría dar al traste con el objetivo de convertir a Indra en el campeón español de la industria de defensa, por lo que la presión sobre la continuidad de Escribano al frente de la empresa continúa.

En cualquier caso, fuentes conocedoras de la reunión han asegurado a Europa Press que en el orden del día del consejo no figuran ni este asunto ni el de la permanencia del actual consejero delegado de la empresa, Jose Vicente De los Mozos.

En este sentido, las mismas fuentes, a pesar de reconocer que el mandato de De los Mozos termina el próximo mes de junio --tres años después de acceder al cargo y cuando la junta de accionistas tendrá que aprobar su renovación--, han afirmado que se trata de un consejo "totalmente rutinario" para supervisar la marcha de la compañía y no de uno extraordinario para valorar la inestabilidad en la cúpula de Indra.

Para el cambio en la presidencia, es necesaria una mayoría simple de los miembros del consejo de administración presentes en la reunión (más votos a favor que en contra), ya que la ley y los estatutos de la sociedad no exigen una mayoría reforzada específica para el cese del presidente del consejo.

Aunque hasta ahora Escribano contaba con el apoyo del bloque de consejeros independientes y de los fondos de inversión presentes en el capital de Indra, que han respaldado su gestión frente a las presiones del Gobierno para destituirle, se desconoce si alguno puede cambiar el signo de su voto para no bloquear el deseo del principal accionista en representación del Estado, a la postre, el adjudicador de los contratos a la compañía en materia de defensa.

Precisamente este martes Indra Group y la surcoreana Hanwha Group han firmado un acuerdo vinculante para desarrollar sistemas de artillería autopropulsada "de vanguardia" y "100%" españoles, con una inversión de 130 millones de euros y la generación de 1.500 empleos, que permitirá a Indra crear una versión española del obús autopropulsado K9.

El acuerdo, firmado en la sede de Indra, se enmarca en el programa de artillería de cadenas adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), cuyo contrato fue licitado por un importe de 4.554 millones de euros.

"Es un hito muy importante, porque nunca se había conseguido una transferencia de tecnología donde el propietario sea nuestro Ministerio de Defensa", ha declarado el presidente de Indra Group, Ángel Escribano, que ha subrayado la "autonomía real" conseguida para "evolucionar el sistema tanto como las Fuerzas Armadas necesiten".

"En Indra seguimos trabajando en la senda que nos marcamos, desarrollando capacidades claves, en esta ocasión en ámbito de los vehículos terrestres, ocupando el lugar que merecemos para poder dotar a nuestras Fuerzas Armadas de unas capacidades que no estaban en nuestro país", ha ensalzado durante el evento.

El directivo también ha afirmado que la compañía está contribuyendo a desarrollar "todo un tejido industrial en España, con un impacto real y con un futuro para las personas que componen esta industria", y ha citado la inversión de 130 millones de euros realizada y la generación de empleos que traerá consigo el proyecto: 500 empleos directos y 1.000 indirectos.