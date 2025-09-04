ING abre un 'hub' tecnológico en Madrid y elige a Konstantin Gordievitch para liderarlo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo ING ha abierto un 'hub' tecnológico en Madrid y ha elegido para liderarlo a Konstantin Gordievitch, quien asume el cargo de director general de Hubs España, según ha informado la entidad en un comunicado.

La entidad explica que esta apertura convierte a España en uno de los principales mercados para el grupo y supone una apuesta de crecimiento que incluye el desarrollo de segmentos donde el banco no opera en la actualidad, como banca privada y pymes.

Gordievitch, que tiene más de 17 años de experiencia en ING, seis de ellos en España, se encargaba hasta ahora de liderar las tareas de auditoría tecnológica en ING España y Portugal. Previamente, desempeñó este mismo puesto para la división de banca mayorista del Grupo holandés a nivel global.

Anteriormente, fue responsable de Auditoría y Metodología de sistemas informáticos bancarios y control de calidad en Polonia, y gerente auditor del grupo. Gordievitch comenzó su carrera profesional en Accenture, como gerente de proyectos tecnológicos.

El 'hub' tecnológico de ING en España es el sexto del grupo y su objetivo es fortalecer la capacidad global de la entidad y mejorar la escalabilidad de sus servicios tecnológicos en áreas como ingeniería de software, arquitectura de sistemas y análisis de datos.

La idea de la entidad es incorporar a este nuevo centro un equipo de alrededor de 1.000 profesionales de manera progresiva en los próximos cuatro años.