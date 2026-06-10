ING emula a los neobancos y adopta un modelo de planes de suscripción

Nuevas tarjetas de ING con su modelo de banca por suscripción. - ING

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

ING ha adoptado un modelo de banca con planes de suscripción para sus clientes, según ha informado este miércoles en un comunicado, emulando el modelo de negocio que tienen varios neobancos como Revolut, N26 o Bunq.

La nueva propuesta de ING para sus clientas se articula en cuatro planes: ING Go, ING More, ING Extra e ING Max. El primero es el plan más básico y permite ser cliente del banco sin comisiones de ningún tipo, mientras que el resto permite acceder a ventajas y servicios adicionales.

El modelo de ING se implantará en cada mercado de forma progresiva y llegará a España próximamente. La implantación estará adaptada a cada mercado.

"Como ya hicimos en el pasado, queremos liderar un cambio en la forma de hacer banca, impulsando un modelo transparente y flexible que amplía las opciones disponibles para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Nuestro objetivo es aportar más valor al día a día de nuestros clientes y seguir evolucionando la experiencia bancaria para que sea útil y relevante", ha afirmado el director general de Banca para Particulares de ING España, Javier Montes.

La estructura de precios todavía no se ha definido en España. En Países Bajos, el plan básico parte de un precio de 4 euros al mes. El siguiente nivel (ING More) ofrece tarjeta de crédito, cuentas conjuntas y un seguro de ciberriesgo, con un precio mensual de 7 euros.

El plan ING Extra en Países Bajos tiene un coste 15,99 euros al mes y ofrece una remuneración del 0,5% al ahorro, descuentos en las comisiones de inversión y una suscripción a Amazon Prime. El plan más caro, ING Max, ofrece una remuneración al ahorro del 1%, protección en viajes y una suscripción a Disney+, entre otras ventajas.

El banco ha enfatizado en que este modelo "se adaptará a las necesidades específicas de cada mercado y se comunicará en el momento del lanzamiento local". En España, por ejemplo, en caso de tener domiciliada la nómina, ING remunera el ahorro a un 1% TAE.