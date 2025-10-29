ING 'ficha' en Banco Santander a su nuevo director general de Banca Corporativa e Inversión

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

ING ha nombrado a Alfonso Moreno, ex directivo del Banco Santander, como nuevo director de Banca Corporativa e Inversión en España, cargo que dejó vacante Alfonso Tolcheff cuando fue nombrado consejero delegado hace unos meses, según ha informado la entidad este miércoles en un comunicado.

El nombramiento será efectivo desde marzo de 2026 y Moreno se incorporará al comité de dirección del banco, así como al comité ejecutivo de Banca Mayorista de ING para el área EMEA. Además, reportará directamente a Tolcheff.

Moreno cuenta con más de 20 años de experiencia en banca de inversión y asesoramiento financiero, casi toda ella ligada a Banco Santander. En dicha entidad ha ocupado posiciones como responsable of M&A para España y Portugal, director gerente en el área de Financial Sponsors y responsable de financiación de adquisiciones e infraestructuras en Londres.

Cabe destacar que el año pasado, Banco Santander fichó al entonces consejero delegado de ING, Ignacio Juliá, para ser el consejero delegado de Santander España.

En su nuevo cometido, Moreno tiene por mandato liderar el área con una estrategia orientada a consolidar el liderazgo de la entidad en este segmento impulsada por la especialización sectorial, el asesoramiento y la innovación en materia sostenible.