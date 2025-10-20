ING nombre a Pablo Porres como director de Banca Privada y ficha en Deutsche Bank a Fernando Candau

Archivo - El director de Banca Privada de ING, Pablo Porres. - ING - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

ING ha anunciado el nombramiento de Pablo Porres como director de Banca Privada, que reportará directamente al director general de Banca de Particulares, Javier Montes, según ha anunciado este lunes en un comunicado.

La entidad cuenta ya con un equipo que está trabajando en el lanzamiento del negocio de Banca Privada para 2026. El objetivo es entrar en el mercado de banca para autónomos y pymes en 2027.

Porres leva más de 10 años vinculado a ING. Comenzó en el departamento financiero, área donde ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad como responsable de Planificación Financiera o coordinador de Estrategia Minorista para España. Cuenta además con experiencia internacional como responsable de Gestión Contable, puesto que desempeño en Países Bajos para el grupo ING.

El banco ha precisado que Porres mantendrá su rol como director de Ahorro e Inversión de ING en España, área que lidera desde 2021.

Por otro lado, Fernando Candau se incorpora a la entidad como director Comercial de Banca Privada, reportando directamente a Pablo Porres. Cuenta con una trayectoria de más de veinte años en entidades como Deutsche Bank, BNP Paribas y Banco Popular. En su último rol como director de Banca Privada en España en Deutsche Bank, fue responsable de la dirección comercial de todos los equipos de banca privada.

La experiencia de Candau abarca también gestión de riesgos, desarrollo de productos financieros, formación de equipos de alto rendimiento y el ejercicio de la dirección regional de Madrid, Andalucía Occidental y Canarias.