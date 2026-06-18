La innovación en Gran Consumo acumula una caída del 52% desde 2010, su cifra más baja de los últimos 15 años

Número de innovaciones en gran consumo 2010-2025. - WORLDPANEL BY NUMERATOR

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La innovación en el sector del Gran Consumo se situó en 75 lanzamientos relevantes en 2025, la misma cifra que el año anterior, lo que supone un descenso acumulado del 52% respecto a 2010 y el nivel más bajo de los últimos 15 años, según el Radar de la Innovación elaborado por Worldpanel by Numerator y presentado junto a Promarca.

Así, el estudio refleja que las marcas de fabricante continúan liderando la innovación en el sector, al concentrar el 88% de los lanzamientos innovadores, frente al 12% impulsado por las marcas de distribución. Además, el 55% de las innovaciones de fabricante procede de compañías multinacionales, mientras que el 45% restante corresponde a empresas españolas.

El director de Atención al Cliente Barcelona en Worldpanel by Kantar, Joan Riera, ha advertido de que la tendencia a largo plazo evidencia una "pérdida de dinamismo y de valor" en el mercado.

Asimismo, Riera ha explicado que, pese a que innovar es "cada vez más complejo", las nuevas propuestas siguen siendo un motor de crecimiento para las categorías. Así, ha destacado que aquellas categorías que han innovado en los últimos años "han crecido un 44% más que las que no han innovado".

LIMITADA PRESENCIA EN LOS PUNTOS DE VENTA

En este sentido, uno de los principales obstáculos identificados por el estudio es la "limitada" presencia de las innovaciones en los puntos de venta. Según los datos presentados, la distribución media de las innovaciones alcanza únicamente el 27,9% del mercado.

"Solo encontramos la innovación disponible en el 27% del mercado. Por lo tanto, aunque sea un buen producto, al consumidor le cuesta acceder a este producto", ha afirmado Riera, quien ha añadido que las innovaciones exitosas están presentes en el 47% del mercado, frente al 20% de aquellas que no logran atraer al consumidor "de manera significativa".

Así, el informe revela que el placer se consolida como el principal motor de la innovación en gran consumo, al estar presente en el 43% de los lanzamientos, seguido de la conveniencia, con un 21%, mientras que las propuestas vinculadas a la salud representan el 13% del total.

Además, únicamente el 29% de las innovaciones lanzadas en 2025 logró superar la penetración media de su categoría, aunque esta tasa mejora respecto al 24% registrado en 2024 y al 22% de 2023.

Por cadenas, Carrefour se mantiene como la enseña que más innovaciones incorpora a sus lineales, mientras que las cadenas regionales han reforzado su apuesta por estos productos. En contraste, Mercadona acumula tres años consecutivos sin incorporar ninguna de las innovaciones de marcas de fabricante analizadas por el estudio.

Además, en 2025, las cadenas regionales (como Eroski, Alcampo, Ahorramas, Gadisa o Consum) son las que más impulsan la innovación, ampliando la oferta y actuando como principales canales de entrada de las innovaciones al mercado junto a El Corte Inglés.

Por su parte, el presidente de Promarca, Fernando Fernández, ha reclamado una "mayor implicación" de la distribución para facilitar la llegada de los nuevos productos al consumidor. "Innovar no es suficiente si esa innovación no consigue llegar de manera efectiva al consumidor. El reto no es solo crear nuevos productos, sino lograr que lleguen al consumidor y generen valor", ha subrayado.

Además, Fernández ha defendido que la innovación de producto "va más allá" de lanzar nuevas variedades y supone crear propuestas capaces de "cambiar la vida de los consumidores" y generar nuevos usos y ocasiones de consumo.

Asimismo, Fernández ha alertado de que la reducción del número de innovaciones constituye "un problema" para el conjunto de la economía. "Como país tenemos que estar preocupados de que hace 15 años se innovaron 150 propuestas nuevas y ahora estamos en 75", ha afirmado el presidente de Promarca.

Por ello, Fernández ha pedido "abrir un diálogo" con la distribución para favorecer una mayor presencia de las innovaciones en los lineales. "Toda la distribución en general tiene que apostar por la innovación, porque, si no, como país, nos quedamos absolutamente parados".