La insurtech Stoïk prevé alcanzar entre 45 y 50 millones de euros en primas emitidas en 2025

Archivo - De dcha a izda: el responsable de Stoïk en España, Juan Ignacio Ramallo, y el CEO y cofundador de la firma, Jules Veyrat. - STOÏK - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La insurtech Stoïk prevé cerrar 2025 alcanzando entre 45 y 50 millones de euros de primas brutas emitidas, según ha informado en un comunicado.

A través de un comunicado, informa de que ya cuenta con 8.400 empresas como clientes en Francia, Alemania, Luxemburgo, España y Bélgica, lo que supone un aumento del 69% de su cartera de clientes en el primer semestre del año.

La insurtech, especializada en riesgos cibernéticos para empresas con ingresos de hasta 1.000 millones de euros, también ha ofrecido datos sobre la evolución de su negocio en España, donde comenzó a operar el pasado mes de enero.

Así, en el primer semestre, señala que ha conseguido una tasa de crecimiento mensual compuesta del 39%, alcanzando más de 250 empresas clientes en sectores como finanzas y seguros, industria y comercio y superando las previsiones iniciales.

"Este ritmo de captación de corredores asociados sitúa a España como el país con el arranque más rápido de todos los mercados en los que opera la compañía", explica.

CONTRATACIONES

Bajo ese contexto, Stoïk ha reforzado su presencia internacional con la reciente adquisición de CyberContract en Bélgica. Para mantener este crecimiento, la compañía cuenta con 110 empleados a nivel global y prevé que siga creciendo hasta alcanzar los 190 empleados para finales de 2026.

En España, el equipo está formado por siete empleados locales y tres profesionales de soporte en la central francesa, y el equipo prevé seguir creciendo en nuestro país, teniendo abiertos dos procesos de contratación.