El inversor David Martínez renuncia como consejero dominical de Banco Sabadell

Archivo - Fachada de la sede del Banco Sabadell en la Avenida Diagonal de Barcelona, a 11 de enero de 2022, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

David Martínez ha presentado su renuncia como consejero dominical de Banco Sabadell, según ha informado la entidad en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En su carta, Martínez Guzmán ha manifestado que durante sus 12 años de participación en el consejo de la entidad catalana ha presenciado "una transformación" del banco. Además, ha expresado su "profundo agradecimiento" por el éxito "rotundo" cosechado por el presidente y los equipos del banco.

Martínez fue el único consejero que anunció su intención de acudir a la finalmente fallida OPA de BBVA sobre Sabadell.

