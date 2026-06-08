Invesco lanza dos ETFs activos UCITS con exposición a bonos corporativos de alta calidad

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MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Invesco ha aumentado su gama de fondos cotizados (ETFs, por sus siglas en inglés) activos con el lanzamiento del 'Invesco EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF' y el 'Invesco EUR IG Corporate Bond Short Duration Active UCITS ETF', ambos con una exposición a los mercados de bonos corporativos de grado de inversión.

Estos productos serán gestionados por el equipo europeo de renta fija de Invesco, con base en Reino Unido (IFI Europe), y aunque siguen estrategias similares, el segundo se centra en un rango de vencimientos más corto.

Los gestores de cartera de IFI Europa seleccionarán los valores a integrar en los nuevos ETFs a partir de una combinación de factores macroeconómicos, investigación fundamental crediticia, análisis de valores individuales y consideraciones de gestión de riesgos, según informó la compañía en un comunicado.

Con estos últimos lanzamientos, Invesco ofrece un total de 49 ETFs UCITS de renta fija dirigidos a clases de activos basadas en euros.

"El mercado de ETFs activos en Europa ha crecido rápidamente en los últimos años, y prevemos que esta tendencia se acelere a medida que los inversores buscan más oportunidades para añadir alfa a sus carteras", afirmó el responsable de producto en EMEA en Invesco, Gary Buxton.