Janus Henderson compra la alemana Rantum Capital y amplía su presencia en los mercados privados europeos

Ali Dibadj, director ejecutivo de Janus Henderson - JANUS HENDERSON

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La gestora de activos británico-estadounidense Janus Henderson ha firmado un acuerdo para adquirir la gestora alemana de inversiones en mercados privados Rantum Capital, ha anunciado este martes la compañía, que no ha revelado los términos financieros de la operación.

Con esta adquisición, Janus Henderson refuerza su presencia en Alemania y "acelera sus ambiciones en los mercados privados de toda Europa", en palabras de la propia empresa.

Fundada en 2013 y con sede en Fráncfort, Rantum Capital ofrecee soluciones de financiación de deuda privada y capital riesgo a pequeñas y medianas empresas familiares y propiedad de emprendedores en Alemania, Austria y Suiza. La empresa ha captado alrededor de 1.200 millones de euros de capital a través de sus estrategias de crédito privado y capital riesgo.

Janus Henderson ha destacado que Alemania es uno de los mercados de inversión institucional más grandes e importantes de Europa.

"La adquisición aumentará significativamente la escala y la presencia local de Janus Henderson en el país", ha afirmado la gestora, que ha añadido que las relaciones consolidadas de Rantum con inversores institucionales, incluidos fondos de pensiones, aseguradoras y 'family offices', ampliarán el alcance de la compañía en Alemania, Austria y Suiza.

IMPULSO A LA PLATAFORMA PANAEUROPEA DE CRÉDITO PRIVADO DE JANUS

Asimismo, la gestora espera que Rantum desempeñe un papel central en la construcción de su plataforma paneuropea de crédito privado. "El modelo de captación diferenciado de la empresa y sus capacidades consolidadas la sitúan en una posición idónea para respaldar una expansión gradual por toda Europa a lo largo del tiempo", subraya la compañía.

Janus Henderson también ha resaltado que esta operación también refuerza sus capacidades en capital riesgo. Según la gestora británico-estadounidense, un elemento distintivo de la plataforma de Rantum es su red de socios industriales, un grupo de antiguos miembros de consejos de administración y altos ejecutivos con gran experiencia procedentes de empresas alemanas líderes.

"Esta red proporciona un profundo conocimiento del sector, refuerza la captación de oportunidades y mejora la credibilidad local, ofreciendo una perspectiva y una conectividad adicionales a Janus Henderson", ha recalcado.

La compra de Rantum Capital se suma a la reciente expansión de Janus Henderson en los mercados privados tras las adquisiciones de NBK Capital Partners en Oriente Medio y Victory Park Capital en Estados Unidos en 2024, así como a las estrategias de inversión pre-OPV de la empresa.

Ali Dibadj, director ejecutivo de Janus Henderson, ha destacado que la compra de Rantum Capital amplía las capacidades de la compañía en crédito privado y capital riesgo en Europa, "una región de importancia estratégica para la empresa".

Por su parte, Dirk Notheis, cofundador y director general de Rantum Capital, ha subrayado que al combinar la experiencia de la compañía en los mercados locales y privados con la plataforma de distribución global de Janus Henderson, se logrará aún más valor para los inversores en el futuro y se ampliará la oferta de la empresa en toda Europa.

Se espera que la operación se cierre en el tercer trimestre de 2026, sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación regulatoria.

Campbell Lutyens ha actuado como asesor financiero exclusivo de Rantum Capital, y Schilling, Zutt & Anschütz ha actuado como asesor legal de Rantum Capital. Por su parte, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom ha ejercido de asesor legal de Janus Henderson.