JP Morgan AM prevé una rentabilidad anual del 6,4% para una cartera 60/40 en los próximos 10-15 años

Archivo - NYSE Content Advisory: Annual International Day Slate Announced - NEW YORK STOCK EXCHANGE/PR NEWSWIRE - Archivo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

JP Morgan Asset Management (AM) ha publicado este jueves su informe 'Long Term Capital Markets Assumptions 2026', en el que prevé una rentabilidad anual del 6,4% para una cartera 60/40 de renta variable y renta fija en dólares durante los próximos 10-15 años.

El informe destaca la resiliencia de las carteras tradicionales y las oportunidades de diversificación en un contexto marcado por el nacionalismo económico y el avance de la Inteligencia Artificial (IA).

El director ejecutivo de la firma estadounidense, George Gatch, ha señalado que el informe ofrece orientación de "forma consistente" a sus clientes en tanto que afrontan un panorama de inversión en rápida evolución, así como un apoyo para ayudarles a construir carteras resilientes en una era de crecimiento moderado, nacionalismo económico creciente y rápida innovación impulsada por la IA.

Según el estudio, la adopción de la IA impulsará a corto plazo a los beneficios y a largo plazo a la productividad, aunque podría generar limitaciones en el ámbito laboral. Además, el estudio ha apostillado que las previsiones de rentabilidad de los activos siguen siendo sólidas pese a estos últimos años de fuertes revalorizaciones en Bolsa.

Por ello, el informe ha hecho hincapié en las oportunidades para impulsar la diversificación a través de la renta variable global y los activos alternativos, especialmente los activos reales. En concreto, para los inversores con una cartera 60/40 y con un 30% en alternativos, la rentabilidad prevista aumenta al 6,9%.

El director de Estrategia Global de Multiactivos de la gestora, John Bilton, ha indicado que el informe, que refleja tres décadas de evolución del mercado, mira hacia un futuro determinado por la tecnología, la política cambiante y las nuevas clases de activos.

"En nuestra opinión, gran parte de lo que preocupa a los inversores hoy en día terminará perdiendo relevancia frente a las oportunidades y aspectos positivos que vemos surgir a largo plazo", ha añadido.

Por su parte, el estratega jefe global de la entidad, David Kelly, ha explicado que la economía global se está adaptando a un nuevo conjunto de realidades -incluyendo el activismo fiscal, la adopción tecnológica y los cambios demográficos- que impulsan tanto desafíos como oportunidades.

Así las cosas, ha añadido que aunque se prevé una moderación en el crecimiento de los mercados desarrollados, las sólidas mejoras en inversión y productividad --impulsadas especialmente por la IA -- respaldan una visión constructiva para el largo plazo.

La codirectora global de estrategia de inversión de la firma en banca privada, Grace Peters, ha afirmado que, para los inversores actuales, desarrollar resiliencia significa ir más allá de lo tradicional y que los inversores tienen que pensar de forma original, adoptando activos alternativos y activos reales para gestionar el riesgo y desbloquear nuevas fuentes de rentabilidad.

"Lo más importante es vincular las inversiones a un plan orientado a objetivos", ha aconsejado.

PREVISIONES DE ACTIVOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA

Entre los principales resultados del informe, se ha destacado la resiliencia de los mercados a pesar del crecimiento más lento, el nacionalismo económico como "desafío asumible", el papel clave de la tecnología en el actual mercado alcista, el momento crítico del auge de la IA, la fortaleza de la renta variable estadounidense frente al efecto divisa para los inversores en euros, y la necesidad de una diversificación esencial ante un entorno de inflación más volátil.

En relación a las previsiones por clase de activo, JP Morgan AM ha estimado para la renta fija una rentabilidad del 4% en bonos del Tesoro de EEUU a vencimiento intermedio; del 4,9% en los de largo plazo; del 5,2% en crédito con grado de inversión y del 6,1% en 'high yield'.

En renta variable, se ha vaticinado un rendimiento de un 6,7% para la gran capitalización de EEUU; un 7% para la renta variable global y un 7,8% para los mercados emergentes.

En lo referente a activos alternativos, el informe ha situado al capital riesgo en el 10,2%, el 'real estate' (activos inmobiliarios) de EEUU en el 8,2% y el europeo en el 6,9%; la infraestructura global en el 6,5%; las materias primas en el 4,6% y el oro en el 5,5%.