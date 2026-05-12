JP Morgan apunta a materias primas, infraestructuras e inmobiliario para resistir a la inflación

Archivo - Logo de JP Morgan Chase & Co. en su sede en Nueva York (Estados Unidos). - LUCAS JACKSON - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

JP Morgan Banca Privada ha destacado las acciones vinculadas a las materias primas, las infraestructuras globales y el sector inmobiliario como opciones que ofrecen flujos de caja resistentes a la inflación, un problema que podría verse agravado con el conflicto en Irán.

"Las acciones vinculadas a las materias primas, las infraestructuras globales y el sector inmobiliario ofrecen flujos de caja resistentes a la inflación e, históricamente, han generado rendimientos anualizados del 8% al 12% en diferentes contextos de inflación", señala el codirector de estrategia de inversión global de la entidad, Stephen Parker, en el informe sobre perspectivas de inversión global a mitad del año 2026 de JP Morgan Banca Privada.

A estas opciones se añaden los fondos de cobertura macro y las estrategias de valor relativo, que generaron rendimientos positivos en 2022 cuando las acciones y los bonos cayeron.

El informe recomienda a los inversores a contar con "un conjunto de herramientas más amplio" que incluya activos reales, estrategias activas y un plan disciplinado diseñado para resistir la presión inflacionaria y "no solo para capear un ciclo" después de observar un desplome significativo tanto de los bonos como de las acciones desde el inicio del conflicto.

La entidad resalta que la inflación en Estados Unidos ya rondaba el 3% antes incluso del inicio de hostilidades en Oriente Próximo y que la subida de los precios de la energía "no ha hecho más que agravar un problema estructural".

Así, a lo largo de la década de 2020, los precios al consumo en Estados Unidos han subido más de un 25% en términos acumulados, mientras que la renta fija básica solo ha generado una rentabilidad del 5%.

FRAGMENTACIÓN E IA

La firma señala que el cierre del estrecho de Ormuz constituye "la mayor crisis de suministro de petróleo desde la Segunda Guerra Mundial". No obstante, no se trata de un hecho aislado, sino del "último capítulo de una reordenación estructural de la economía mundial, que se aleja de la eficiencia para centrarse en la seguridad y la resiliencia".

Por esta razón, los mercados ya han comenzado a descontar el cambio: los títulos del sector europeo de defensa duplicaron su valor en 2025, las acciones de recursos naturales acumulan una revalorización superior al 30% y el oro se ha disparado un 130% en tres años.

Ante este escenario, la codirectora de estrategia de inversión global de JP Morgan Banca Privada, Grace Peters, recomienda "mantener un equilibrio delicado" a los inversores para que no reaccionen "de forma exagerada" a los titulares a corto plazo y tampoco ignoren los cambios a largo plazo.

"Vemos oportunidades atractivas en los mercados emergentes, en las inversiones relacionadas por la seguridad y en los líderes nacionales que están surgiendo en todos los frentes de un mundo que se divide", agrega.

Volviendo a la inflación, el informe apunta que la inteligencia artificial (IA) podría ser una herramienta para contener la subida de precios, al reducir el coste de los conocimientos especializados y aumentar la producción económica sin necesidad de mano de obra adicional.

"Sin embargo", agrega, "el discurso predominante sigue centrado en la disrupción: el desplazamiento de la mano de obra, el desempleo y la destrucción de los modelos de negocio".

Sobre esta cuestión, Peters recomienda posicionarse en los sectores que se benefician de la expansión de los centros de datos, explorar los mercados privados y evitar los sectores tradicionales vulnerables a la disrupción.