Julius Baer nombra a Peter Burrill director financiero y miembro del consejo de administración

Archivo - Oficinas del banco suizo Julius Baer. - TWITTER / @PERUNEWSPAPERS - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Julius Baer ha nombrado a Peter Burrill nuevo director financiero del grupo y miembro de su consejo de administración, con efecto a partir del próximo 17 de agosto y sujeto a la aprobación definitiva de las autoridades reguladoras.

Esta decisión tiene lugar tras el anuncio previo realizado en abril por la firma de que Evie Kostakis, actual directora financiera, acerca de su dimisión y abandono del grupo después de una transición ordenada.

Burrill acumula más de 30 años de experiencia ligada al ámbito financiero y se incorpora a Julius Baer procedente de Standard Chartered, donde trabajó durante nueve años y ocupó cargos como director financiero interino del grupo y miembro del equipo directivo.

Previamente, el ejecutivo ocupó durante cinco años el puesto de director de finanzas centrales y director financiero adjunto del grupo, trabajó en Deutsche Bank y comenzó su carrera en KPMG como auditor en la práctica de servicios financieros de la firma y fue socio en las oficinas de Múnich y Fráncfort. Es licenciado en Economía Empresarial por la Universidad de California.