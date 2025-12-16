La JUR ajusta los requisitos del 'colchón anticrisis' de Unicaja

Archivo - Fachada del banco Unicaja, a 3 de octubre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta Única de Resolución (JUR) ha ajustado los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos elegibles (MREL, por sus siglas en inglés) de Unicaja, según ha informado este martes la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los requisitos MREL son el 'colchón anticrisis' que tienen que mantener los bancos y que se usaría en caso de problemas para evitar que en la resolución de un banco haya que usar fondos públicos, de forma que las pérdidas sean absorbidas por acreedores y accionistas.

De acuerdo con los nuevos requisitos, Unicaja tendrá que mantener un 21,84% de su exposición total al riesgo como MREL, lo que supone un descenso de 18 puntos básicos. Asimismo, tendrá que mantener un 6,80% de la exposición a la ratio de apalancamiento, con un aumento de 31 puntos básicos frente al límite anterior.

El requisito de subordinación de la exposición total al riesgo se ha elevado en 79 puntos básicos, hasta el 19,16%. De su lado, el requisito de subordinación de la exposición a la ratio de apalancamiento se ha aumentado en 31 puntos básicos hasta el 6,80%.

A 30 de septiembre de 2025 la estructura de fondos propios y pasivos admisibles del Grupo ya cumple con los requerimientos descritos, los cuales están alineados con su plan de financiación.