Lagarde alerta de que ayudas generalizadas ante la crisis energética afectarían a la política monetaria

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, interviene en una rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Gobierno en Fráncfort del Meno, Alemania - Matias Basualdo / Zuma Press / Europa Press / Cont

BRUSELAS 22 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha advertido este viernes a los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) de que recurrir a ayudas generalizadas frente a la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Próximo acabaría teniendo consecuencias sobre la política monetaria de la institución.

"Las medidas fiscales deben respetar lo que llamo los principios de la triple T: temporales, específicas y adaptadas. Cualquier desviación de esos tres principios acabaría perjudicando y conduciendo a posturas diferentes de política monetaria", ha sentenciado la responsable del BCE en rueda de prensa tras la reunión informal del Eurogrupo celebrada en Nicosia (Chipre).

La presidenta del BCE ha avisado además de que el impacto económico del conflicto dependerá de su duración, profundidad y de sus efectos indirectos sobre la economía europea, aunque ha advertido de que las consecuencias persistirán incluso si la guerra terminara "ahora".

"Incluso si la crisis se resolviera ahora (...) habría efectos retardados que continuarían", ha señalado Lagarde, que ha reiterado el compromiso del BCE con el objetivo de estabilidad de precios del 2%.

Preguntada por una posible subida de tipos en la próxima reunión del BCE del 11 de junio, la presidenta de la institución ha evitado anticipar movimientos y ha reiterado que Frankfurt seguirá actuando "reunión a reunión" y en función de los datos económicos.