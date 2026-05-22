Sumar lleva una ley al Congreso para crear un impuesto a herencias y donaciones superiores al millón de euros

Archivo - El diputado de Sumar Carlos Martín Urriza interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 10 de febrero de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha registrado este viernes una proposición de ley en el Congreso para crear un nuevo impuesto a las herencias y donaciones que superen el millón de euros, con la idea de que actúe de forma complementaria al tributo que ya existe sobre sucesiones y donaciones para "combatir el 'dumping' fiscal entre comunidades autónomas".

La iniciativa plantea que este gravamen se aplique a herencias, donaciones o seguros de vida que superen un millón de euros, dejando fuera las herencias ordinarias y concentrando el esfuerzo fiscal en los grandes patrimonios, con la idea de garantizar un suelo común de justicia tributaria.

El portavoz económico de Sumar en la Cámara Baja, Carlos Martín, ha explicado que con la propuesta se busca combatir prácticas de algunas comunidades como Madrid, donde a su juicio se aplican bonificaciones "que benefician a grandes fortunas incluso con la exención".

SE PERMITE DEDUCIR LO YA ABONADO EN EL IMPUESTO DE SUCESIONES

La propuesta ha incluido un mecanismo para evitar la doble imposición, permitiendo deducir lo ya abonado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del nuevo gravamen estatal, garantizando así un suelo común de justicia tributaria en todo el territorio nacional.

Desde Sumar se ha apostado, además, por destinar la recaudación derivada de este nuevo impuesto a políticas públicas y apoyo a las personas más vulnerables, vinculando así la medida fiscal a objetivos de redistribución de la riqueza.

Martín ha subrayado que "España necesita un sistema fiscal que no mire hacia otro lado cuando se transmiten patrimonios millonarios", enfatizando que "la igualdad de oportunidades no puede depender del código postal ni del tamaño de la herencia familiar".

"QUIEN MÁS TIENE DEBE CONTRIBUIR MÁS"

Al portavoz económico le han acompañado los diputados Enrique Santiago y Alda Recas en el registro de la iniciativa. Santiago, mediante la red social 'X', ha defendido el impulso de esta iniciativa bajo el lema "quien más tiene debe contribuir más" y ha sentenciado: "No puede ser que grandes capitales heredados y grandes donaciones hagan un 'sinpa' en las comunidades autónomas gobernadas por el PP".

Asimismo, el grupo parlamentario ha considerado que la medida es necesaria para garantizar que las grandes fortunas contribuyan equitativamente al sostenimiento del Estado y sus servicios públicos, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan los herederos.