Bruselas dice que rescate de Plus Ultra siguió el marco europeo de ayudas de Estado y no precisó su luz verde

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha recordado este viernes que el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra no necesitó su visto bueno para ejecutarse de acuerdo a las reglas europeas de ayudas de Estado, porque no alcanzaba el umbral mínimo que requiere que la operación sea notificada a Bruselas para su examen individual y porque el apoyo llegó a través de un fondo de recapitalización que sí fue validado por sus servicios.

De acuerdo a las reglas del marco temporal que la Comisión puso en marcha para apoyar a las compañías más golpeadas por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, "sólo las decisiones de ayuda superiores a 250 millones de euros, destinadas a la recapitalización o al apoyo a la solvencia de empresas específicas, debían ser notificadas a la Comisión para su evaluación individual", ha recordado en declaraciones a Europa Press el portavoz comunitario de Competencia, Ricardo Cardoso.

El rescate de Plus Ultra, por tanto, no se situaba entre los casos que debían someterse al escrutinio comunitario, "por lo que la Comisión no lo examinó individualmente", ha precisado el portavoz, quien también ha indicado que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) a través del cuál se canalizó el apoyo a la aerolínea sí fue validado por la institución comunitaria el año anterior a que se concediera el rescate.

"En julio de 2020, la Comisión determinó que el plan establecido en el Fondo de Solvencia español se ajustaba a las normas de la UE sobre ayudas estatales del Marco Temporal, adoptado en respuesta a la grave perturbación económica provocada por la pandemia de COVID-19", ha descrito el portavoz.

EL PP PIDE SU REVISIÓN TRAS LA IMPUTACIÓN DE ZAPATERO

Precisamente este lunes, la delegación del Partido Popular en el Parlamento Europeo ha instado a la Comisión Europea a revisar las condiciones en que el Gobierno otorgó este rescate de 53 millones de euros a la aerolínea, ahora que el ya entonces expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado haya sido imputado como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias.

En una pregunta parlamentaria, la eurodiputada 'popular' y vicepresidenta del grupo PPE en la Eurocámara, Dolors Montserrat, insta al Ejecutivo comunitario a aclarar "si se utilizaron instrumentos europeos para beneficiar políticamente a una aerolínea vinculada al entorno del régimen chavista" y si se vulneraron principios esenciales del Derecho de la Unión como la transparencia, la igualdad de trato, la buena administración y el control adecuado de las ayudas de Estado.

Además, Montserrat sostiene que "La Unión Europea no puede permitir que mecanismos excepcionales creados para proteger empresas y empleos acaben beneficiando a particulares y alimentando redes de influencia construidas alrededor de intereses políticos, opacidad y utilización indebida de recursos públicos".